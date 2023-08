ProSieben plant weiterhin mit «Beauty & The Nerd»

TV-News

Kurz vor der Ausstrahlung der finalen Episode der vierten Staffel hat ProSieben einen Bewerbungsaufruf veröffentlicht.

Die Wartezeit hat sich für ProSieben bislang ausgezählt, nachdem die vierte-Staffel aus produktionstechnischen Gründen im vergangenen Jahr kurzfristig verschoben worden war. In der Zielgruppe sorgten die bisher fünf linear ausgestrahlten Episoden für einen durchschnittlichen Zielgruppen-Marktanteil von 12,2 Prozent, was eine Steigerung von über zweieinhalb Punkten gegenüber der 2021-Staffel bedeutet (es handelt sich um vorläufig gewichtete Daten). Diese war zum Ende stark eingebrochen und kam mit dem Finale nur noch auf 6,6 Prozent. Das Finale der diesjährigen Runde ist am kommenden Donnerstag, 3. August, im Programm, bei Joyn ist die Folge schon jetzt abrufbar.Einen Tag vor der Ausstrahlung gab ProSieben eine Nachricht bekannt, die angesichts dieser Zahlen wenig überraschend kommt, bei den Zuschauern aber sicherlich für Freude sorgen dürfte. Der Unterföhringer Privatsender hat Endemol Shine Germany mit der Produktion einer neuen Staffel beauftragt, für die nun die Bewerbungsphase gestartet ist. Gesucht werden acht zurückhaltende Einzelgängerinnen und Einzelgänger und acht selbstbewusste Schönheiten. Zu gewinnen gibt es neben einem Umstyling für den Nerd auch 50.000 Euro für das siegreiche und ungleiche Duo.Der Erfolg des Reality-Formats manifestiert sich ProSieben-Angaben zufolge auch über die Quoten-Ergebnisse hinaus. Im Vergleich zu 2021 sehen deutlich mehr Fans Inhalte der Reality-Show auf der Streaming-Plattform Joyn , wie der Sender betont. So soll Joyn mit «Beauty & The Nerd» 29 Prozent mehr bei den ganzen Folgen erzielen. Seit Staffelstart hätten acht Prozent mehr User als in den Staffeln vorher ein Joyn PLUS+-Abo abgeschlossen, um die Show zu sehen. Und auch auf TikTok scheint die Sendung ein Erfolg zu sein. Auf TikTok seien mit den Clips zur Show bislang mehr als 50 Millionen Views erzielt worden. „«Beauty & The Nerd» ist somit das erfolgreichste Reality-Format der Sendergruppe“, so ProSieben