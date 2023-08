«Neighbours» hat ein neues Zuhause

International

Die australische Fernsehserie geht am 18. September 2023 wieder auf Sendung.

Es ist endlich an der Zeit, die Umzugskisten auszupacken, denn die Bewohner aus der Ramsay Street kehren zurück und sorgen für doppeltes Drama und doppelten Spaß, wenn sie in zwei neue Häuser auf Network 10 einziehen. Ab Montag, dem 18. September, haben die Zuschauer gleich zweimal die Gelegenheit, ihre Lieblingsbewohner aus Erinsborough zu sehen, wenn «Neighbours» montags bis donnerstags um 16:30 Uhr auf 10 und anschließend um 18:30 Uhr auf 10 Peach und 10 Play auf unsere Bildschirme zurückkehrt.Alle wissen, dass jeder ein gutes «Neighbours» braucht, deshalb wechseln die glamourösen Freunde von «The Bold And The Beautiful» auf den neuen Sendeplatz um 16.00 Uhr. Von Montag bis Donnerstag werden auf 10 neue Folgen gezeigt. Freitags wird «The Bold And The Beautiful» um 16:30 Uhr ausgestrahlt.Die Daily Soap wurde erstmals im Jahr 1985 gesendet. In Deutschland war sie mehrere Jahre lang bei Sat.1 zu sehen. Im November 2022 wurde bekannt, dass das Amazon-Angebot Freevee die Serie fortsetzen möchte. Inzwischen haben die Amazon Studios mit der Produktion neuer Folgen begonnen. Die ehemalige «The O.C.»-Schauspielerin Mischa Barton wirkt an den neuen Folgen mit.