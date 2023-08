«Star Trek» wandert in Kanada zu Paramount+

International

Bell Media hat die Rechte an den zahlreichen Formaten verloren.

Schlechte Karten für Bell Media, der den Streamingdienst Crave betreibt. Paramount Pictures veräußert die Rechte an sämtlichen «Star Trek»-Formaten an das Schwesterunternehmen Paramount+ - zumindest in Kanada. Dort laufen die zahlreichen Fernsehserien ab 1. August 2023 und das beinhaltet auch die zwölf Spielfilme.Ab dem 1. August zeigt Paramount+ die erste Staffel vonsowie alle bisher ausgestrahlten Folgen der zweiten Staffel. Die neuen Episoden werden weiterhin donnerstags um 21.00 Uhr auf dem CTV Sci-Fi-Channel von Bell Media ausgestrahlt. Paramount+ strahlt derzeitundaus. Im Laufe des Monats werden alle bisherigen Staffeln von(8. August),(15. August),(22. August),(29. August),und(5. September) hinzugefügt.„«Star Trek» ist eine der kultigsten TV-Marken der Welt", sagte Katrina Kowalski, Vizepräsidentin für Inhalte bei Paramount+ und Pluto TV Canada, in einer Erklärung. "In den Jahrzehnten seit der Erstausstrahlung der ersten Serie im Jahr 1966 hat sich die Serie weiterentwickelt, ist gewachsen und hat ihr Publikum mit weitreichenden Geschichten und einer Vielzahl von Charakteren inspiriert. Wir freuen uns sehr, dass Paramount+ nun das kanadische Streaming-Ziel für den Katalog ist." Damit lizenziert Paramount+ und Showtime aktuell keine Formate mehr, lediglich CBS Television Studios haben noch Verträge mit kanadischen Firmen.