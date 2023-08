All3Media schnappt sich BBC-Führungskraft

US-Fernsehen

Ton Ziran Tang soll die Formate in China, Südkorea und Japan vertreiben.

Der führende unabhängige Distributor All3Media International hat einen neuen VP Sales in seiner Asien-Pazifik-Niederlassung ernannt. Tony Ziran Tang wird sich um den Vertrieb und die Koproduktionen des genreübergreifenden Programm- und Formatportfolios des Unternehmens in China, Korea und Japan kümmern. Tony Ziran Tang berichtet an Sabrina Duguet, EVP Asia Pacific, und ist für den Verkauf von Programmen und Formaten in diesen Regionen verantwortlich, wobei er in den Bereichen Fernsehen, lokale digitale Plattformen und Home Entertainment tätig ist.Nach seinem Einstieg als Format Sales Executive stieg er zum Senior Commercial Manager/Senior Producer in den BBC Studios in China auf, wo er für Originalprogramme, Koproduktionen und Vertrieb zuständig war. Er vermittelte das erste chinesische Original «One Cup, a Thousand Stories», das erste wissenschaftliche Original «Rendezvous with the Future» und mehrere internationale Koproduktionen, darunter «The Green Planet».Vor seiner Tätigkeit bei BBC Studios war Tony Development Producer bei der Produktionsfirma Sparkling Media in China, die keine Drehbücher schreibt. Er spricht fließend Englisch und Mandarin und hat einen Master-Abschluss der Communication University of China's Television School. Diese jüngste Einstellung folgt auf die jüngste Erweiterung des Asien-Pazifik-Teams von All3Media International, bei der Jaenani Netra in die neu geschaffene Position des VP Sales für Indien und den indischen Subkontinent berufen wurde.Sabrina Duguet kommentierte: "Wir freuen uns, Tony Ziran Tang in unserem Team willkommen zu heißen, da wir die Reichweite unserer fertigen Shows und Formate in diesen Schlüsselregionen ausbauen. Tony Ziran Tangs umfassende Erfahrung in den Bereichen digitaler und linearer Vertrieb, Formatentwicklung und Koproduktion sowie seine etablierten Beziehungen zu Kunden in ganz Asien und weltweit werden sicherstellen, dass wir weiterhin die Möglichkeiten innerhalb unseres aktuellen Kundennetzwerks optimieren sowie neue Geschäfte sichern und ausbauen können."Tony Ziran Tang fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, dem talentierten Team von All3Media International beizutreten – nur wenige Positionen bieten die Möglichkeit, die Rechte an einem so vielfältigen Angebot an qualitativ hochwertigen Titeln mit und ohne Drehbuch von einer Vielzahl der weltweit renommiertesten Produzenten zu verwalten. Der asiatisch-pazifische Raum bietet unzählige Ziele für erstklassige fertige Inhalte für TV-, Digital- und Home-Entertainment-Plattformen sowie ein starkes Potenzial für strategische Kooperationen sowohl bei internationalen als auch bei lokalen Produktionen. Ich freue mich darauf, auf dem fantastischen Ruf von All3Media International in Asien aufzubauen und weitere innovative Shows und Formate des Unternehmens auf die Bildschirme in der Region zu bringen."