Tubi schnappt sich zwei hochwertige Titel

US-Fernsehen

«Where the Devil Roams» landet unter anderem bei der FOX-Plattform.

Der kostenlose und werbefinanzierte Streamingdienst Tubi, der vor einigen Jahren von FOX übernommen wurde, hat sich zwei aktuelle Titel geschnappt. «Where the Devil Roams» gehört darunter, der ein Nachfolger von «Hellbender» ist und zu den erfolgreichen Kinofilmen des vergangenen Jahres gehört. Außerdem hat man den Dokumentar-Spielfilm «Satan Wants You» geschnappt., der siebte Spielfilm der Adams-Familie, wurde von ihrer Tochter Zelda Adams, ihrem Vater John Adams und ihrer Mutter Toby Poser bei Wonder Wheel Productions geschrieben und inszeniert und markiert einen weiteren Schritt nach vorn für die Filmemacherfamilie, die 2019 mit der Weltpremiere von «The Deeper You Dig» ihren ersten Erfolg bei Fantasia feierte. Zelda, die noch keine 18 Jahre alt war, war noch zu jung, um selbst zuzusehen., geschrieben und inszeniert von Steve J. Adams und Sean Horlor, läuft am Montag auf dem Fantasia Fest. Der Film untersucht die so genannte Satanische Panik, die durch die 1980 erschienenen Memoiren "Michelle Remembers" ausgelöst wurde, die der kanadische Psychiater Lawrence Pazder gemeinsam mit seiner Psychiatriepatientin (und späteren Ehefrau) Michelle Smith verfasst hat, die während einer Therapie mit Erinnerungsrückgewinnung enthüllte, dass sie als Kind Opfer von satanischem rituellem Missbrauch war. Die Panik zerstörte Leben und führte zu ungerechtfertigten Verurteilungen.