Pluto TV startet in Australien durch

Bei 10 Play werden ab Ende des Monats zunächst 50 verschiedene Fast-Channels angeboten.

Pluto TV, der führende kostenlose Streaming-Fernsehdienst, gab den Start von mehr als 50 FAST-Kanälen mit einem eigenen Markenbereich auf der digitalen Plattform 10 Play von Paramount ANZ bekannt. Ab dem 31. August wird das Premium-Erlebnis von Pluto TV den Zuschauern auf dem australischen Markt zur Verfügung stehen, und zwar durch eine Auswahl von Pluto-TV-Kanälen aus allen Genres, darunter Kanäle wie «South Park», neue und exklusive MTV- und Nickelodeon-Kanäle wie MTV REALITY, MTV THE SHORES, NICK CLASSICS und NICK TOONS, zusätzlich zu legendären Titeln Klassiker rund um die Uhr laufen.Olivier Jollet, Executive Vice President und International General Manager von Pluto TV, sagte: "Diese 50 Pluto TV-Kanäle sind unser erster Schritt, um das australische Publikum anzusprechen, und wir freuen uns, diesen Meilenstein durch die Partnerschaft mit 10 Play zu markieren, was einmal mehr die Stärke unseres Paramount-Ökosystems demonstriert."Als Pioniere in der FAST-Branche bieten wir ein neues und einzigartiges Nutzererlebnis durch kuratierte Kanäle, die speziell auf diesen Markt zugeschnitten sind. Unsere Mischung aus lokalen und internationalen Inhalten, die auf die Bedürfnisse unseres lokalen Publikums abgestimmt sind, macht Pluto TV so wertvoll für Zuschauer, Kunden und Partner in aller Welt.Jarrod Villani, Executive Vice President, Chief Operating and Commercial Officer und Regional Lead, Paramount Australia & New Zealand (ANZ), sagte: "Wir freuen uns darauf, unseren Kunden einen kleinen Einblick in das ultimative Lean-Back-Erlebnis von Pluto TV zu geben. Wir können es kaum erwarten, unseren australischen Zuschauern engagierte und kuratierte Inhalte für jede Generation und jeden Geschmack zu bieten, mit Kultklassikern und globalen TV-Serienhits, die Liebhaber unterhalten und neue Fans anlocken."