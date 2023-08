ProSieben zeigt auch 9. «Goldbergs»-Staffel

TV-News

Aktuell hat der Sender die achte Staffel als Free-TV-Premiere im Programm. Mitte August schließt die neunte Runde nahtlos an.

Ende Juni hatte ProSieben etwas überraschend die Ausstrahlung vonim Tagesprogramm ab kurz nach 15:00 Uhr angekündigt. Die 80er-Jahre-Familie löste damit den «The Big Bang Theory»-Ableger «Young Sheldon» ab. Inzwischen sind zehne Folgen (die heutige Episode nicht eingerechnet) über den Äther gegangen. Die Zuschauerzahlen waren sehr wechselhaft und bewegten sich zwischen 0,05 und 0,21 Millionen, im Schnitt erreichte man mit der achten Staffel 0,13 Millionen.Auch in relativen Zahlen waren die Episoden bislang suboptimal erfolgreich. Zwar gelang am 26. Juli der Sprung auf 12,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, zwei Tage zuvor setzte es aber auch einen herben Dämpfer. Lange nach dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland, das im ZDF um 10:30 Uhr übertragen wurde, reichte es für ProSieben um 15:10 Uhr nur zur 1,8 Prozent. Im Schnitt stehen bislang 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche. Hoffnung auf Besserung macht zumindest der Umstand, dass sich das Publikum längerfristig an die Sitcom auf dem Sendeplatz gewöhnen kann, denn ProSieben zeigt ab Freitag, 18. August, nahtlos an die achte Runde auch die neunte Staffel als Free-TV-Premiere. Im Vorlauf um 14:40 Uhr bleibt es bei der Wiederholung der Folge des Vortages.In der ersten Folge nimmt die Familie Abschied von Großvater Albert "Pops" Solomon, der acht Staffeln von George Segal verkörpert wurde. Der Schauspieler verstarb im März 2021. Gemeinsam begibt sich die Familie auf eine Reise in die Vergangenheit und besucht seine Lieblingsplätze. Adam (Sean Giambrone) hält den Ausflug zu Ehren seines Großvaters mit der Kamera fest. Die neunte Staffel ist zudem die letzte Staffel, an der Jeff Garlin als Vater Murray Goldberg mitwirkte. Im Dezember 2021 wurde bekannt gegeben, dass Garlin die Show aufgrund mehrerer Fehlverhaltensvorwürfe und HR-Ermittlungen mit sofortiger Wirkung verlassen würde. Zu dieser Zeit wurde die 15. Folge gedreht, weswegen Murray Goldberg ab dieser Episode zwar weiterhin zu sehen ist, aber das Bildmaterial von Outtakes stammt, durch CGI kreiert oder ein Stellvertreter zu sehen war.