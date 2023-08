«Die Pyramide» steigert sich weiter

Quotennews

Von Woche zu Woche scheint Sat.1 mit seinen Kult-Show-Wochen mehr Erfolg zu haben.



Sat.1 setzte seine Kult-Show-Wochen mit einer weiteren Episode vonfort. In dieser Ausgabe bildeten die Kandidaten mit Simone Thomalla, Ruth Moschner, Tom Beck und Bastian Bielendorfer Teams. Unter der Moderation von Jörg Pilawa mussten die Duos sich dann gegenseitig vorgegebene Begriffe erklären, um eine Chance auf die Gewinn-Pyramide zu haben.Eine Woche zuvor hatte sich das Format mit 1,18 Millionen Fernsehenden auf gute 5,0 Prozent Marktanteil gesteigert. Auch bei den 0,22 Millionen Jüngeren war ein akzeptables Resultat von 4,7 Prozent möglich gewesen. Auch in dieser Woche ging es mit 1,30 Millionen Zuschauern weiter aufwärts. Zur Primetime ging Sat.1 somit als gefragtester der privaten Sender hervor. Insgesamt war eine hohe Quote von 5,7 Prozent möglich. Auch de 0,25 Millionen Umworbenen erhöhten auf passable 5,4 Prozent.Der Schwestersender ProSieben setzte unterdessen auf die Komödie «Was Männer wollen» ► und überzeugte hiermit 0,82 Millionen Interessenten zum Einschalten. Dies hatte einen guten Marktanteil von 3,6 Prozent zur Folge. Die 0,38 Millionen Werberelevanten landeten bei einer überdurchschnittlichen Quote von 8,4 Prozent. Im Anschluss fielmit 0,27 Millionen Neugierigen auf passable 2,6 Prozent Marktanteil zurück. Bei den 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen noch annehmbare 6,1 Prozent zustande.