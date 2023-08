«Snoopy Presents: One-of-a-Kind Marcie» steht vor der Tür

US-Fernsehen

Apple hat nun auch einen Trailer für das Special veröffentlicht, das am 18. August erscheint.

Apple TV+ hat den Trailer für das neue, mit Spannung erwartete Peanuts-Special «Snoopy Presents: One-of-a-Kind Marcie» veröffentlicht, das am Freitag, den 18. August, weltweit Premiere feiert. Das von Peanuts und WildBrain für Apple TV+ produzierte Special wird von Emmy-Gewinner Raymond S. Persi («Die Simpsons») inszeniert, von Betsy Walters («Die Snoopy Show») geschrieben und von Craig Schulz, Bryan Schulz, Cornelius Uliano, Paige Braddock, Josh Scherba, Stephanie Betts und Logan McPherson produziert.So teasert Apple die Folge an: Manchmal sind die Menschen, die den größten Unterschied machen, nicht diejenigen, die im Rampenlicht stehen. Inerleben wir aus erster Hand, wie unsere liebenswerte, introvertierte Marcie hinter den Kulissen für ihre Freunde und ihre Gemeinschaft einen gewaltigen Unterschied macht. Um für die Schulgolfmeisterschaft zu trainieren, unterstützt Marcie Peppermint Patty als ihr Caddie und gibt ihr durchdachte Ratschläge, damit sie gewinnt. Nachdem sie brillante Lösungen für die Probleme ihrer Klassenkameraden gefunden hat - vom Stau auf dem Schulflur bis zur Pizzaknappheit in der Mittagspause - wird Marcie unerwartet zur Klassensprecherin gewählt ... eine Rolle, die sie nie wollte. Plötzlich im Rampenlicht stehend, kämpft Marcie damit, mit den Erwartungen an ihre neue Aufgabe fertig zu werden und zieht sich so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit zurück. Als die Golfmeisterschaft beginnt, ist Marcie immer noch untergetaucht und Peppermint Patty ist gezwungen, mit Charlie Brown als ihrem Caddie abzuschlagen. Aber nach einigen weisen Ratschlägen und ein wenig Selbstbeobachtung erkennt Marcie, dass sie immer noch etwas für ihre Freunde und die Schule bewirken kann – sie muss sich nur den Erwartungen anderer widersetzen und es auf ihre eigene, einzigartige Weise tun.Dieser Trailer folgt auf aufregende Programmneuigkeiten von Apple TV+ , Peanuts und WildBrain, die Anfang des Jahres zwei neue Peanuts-Serien ankündigten, darunter, eine neue Serie, in der Snoopy und die Beagle Scouts zusammen mit Charlie Brown und seinen Freunden einen abenteuerlichen Sommer im Freien erleben, sowie das charmante neue Special, in dem die Entstehungsgeschichte einer der beliebtesten Peanuts-Figuren erzählt wird und wie er sich schließlich mit Charlie Brown und der Bande anfreundet.