Es geht wieder abwärts für «Die Bachelorette»

Quotennews

Die aktuelle Staffel hat mit akuten Quotenproblemen zu kämpfen und RTL gelingt es nicht, sich auf einem zufriedenstellenden Niveau zu halten.



FürJennifer Saro steht Sport an oberster Stelle und so ist es auch ein Kriterium für sie, dass ihr Zukünftiger kein Sportmuffel ist. Um das herauszufinden war der Agility-Parcours den die die Anwärter gemeinsam mit einem Hund überwinden mussten, sicherlich ein gutes Indiz. Und im Anschluss gab es auch noch die Chance auf ein Einzeldate, ehe eine weitere Rosenvergabe anstand.In der Vorwoche hatte man sich nach dem Allzeittief zumindest auf 1,07 Millionen Fernsehende gesteigert. Der Marktanteil war hingegen weiterhin bei mageren 4,5 Prozent hängengeblieben. Die 0,47 Millionen Jüngeren hatten eine solide Quote von 9,9 Prozent eingefahren. Dieser Fortschritt war jedoch gestern wieder verlorengegangen. Die lediglich 0,96 Millionen Interessenten stellten einen neuen Allzeittiefstwert dar. Mit niedrigen 4,1 Prozent Marktanteil war es die bislang schwächste Quote der Staffel. Erneut fiel man zudem auf 0,42 Millionen Umworbene zurück. Hier stand mit passablen 9,2 Prozent ebenfalls ein neuer Staffeltiefstwert auf dem Papier.Kabel Eins startete mit, wofür sich jedoch nur 0,50 Millionen Interessenten vor dem Bildschirm einfanden. Annehmbare 2,3 Prozent Marktanteil waren das Resultat. Die 0,17 Millionen Werberelevanten landeten zumindest bei einem soliden Resultat von 3,8 Prozent.setzte dann bei einem Publikum von 0,41 Millionen Menschen mit starken 4,8 Prozent deutlich eins drauf. Auch die 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen hatten sich auf ein hohes Resultat von 5,3 Prozent gesteigert.