Jeffrey Goldberg wird PBS-Moderator

US-Fernsehen

Außerdem wird „The Atlantic“ als Produktionsfirma künftig mitwirken.

Der öffentliche Fernsehsender PBS hat die Moderationsstelle vonübernehmen. Das ist eine der wichtigsten Fernsehnachrichtenmagazine von den Vereinigten Staaten von Amerika. Zeitgleich wird auch „The Atlantic“, ein journalistisches Medienunternehmen, in die Produktion der Sendung einsteigen. Der bisherige Moderatorin Yamiche Alcindor hat das Format im Februar verlassen."Mit dieser Partnerschaft wird «Washington Week» die erste Adresse für Zuschauer bleiben, die auf der Suche nach einer scharfsinnigen Analyse der wichtigsten politischen und politischen Themen unserer Nation sind. Wir freuen uns besonders, Jeffery Goldberg als Moderator begrüßen zu dürfen, der eine Fülle von Erfahrungen und Glaubwürdigkeit in diese wichtige Rolle einbringt", sagte Paula Kerger, Präsidentin und CEO von PBS, in einer Erklärung.„In einer Zeit, in der unsere Nation dringend auf durchdachte, respektvolle Diskussionen angewiesen ist, die politische Gräben überbrücken, sind wir sehr stolz darauf, weiterhin auf dem Erbe der «Washington Week» aufzubauen“, so Kerger weiter.