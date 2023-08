Noel Fielding spielt «Dick Turpin»

England

Der Streamingdienst von Apple hat die Besetzung des neuen Dramas angekündigt.

Apple TV+ enthüllt die zusätzliche Besetzung der neuen Comedy-Abenteuer-Seriemit Noel Fielding («The Mighty Boosh», «The Great British Bake Off») in der Rolle des legendären britischen Straßenräubers Dick Turpin.Noel Fielding spielt die Hauptrolle des Dick Turpin, der schon immer glaubte, dass er zu etwas Größerem bestimmt sei als zum Fleischhacken in der Metzgerei seines Vaters. Und er hatte Recht. Als er versehentlich zum Anführer der Essex-Gang wird, einer berüchtigten Bande von Gesetzlosen, wird ihm klar, dass er seine Berufung gefunden hat. Sicher, er mag ein friedliebender Veganer sein, der mehr an Eleganz als an Pistolen glaubt. Aber was ihm an knallharten Straßenkenntnissen fehlt, macht er durch Fantasie, Erfindungsreichtum und unglaublich spitze lila Schuhe wett.In der humorvollen Neuverfilmung ist Dick der wohl bekannteste, aber auch unwahrscheinlichste aller Straßenräuber. Sein Erfolg beruht vor allem auf seinem Charme, seiner Raffinesse und seiner Haarpracht. Zusammen mit seiner liebenswerten Schurkenbande durchlebt Dick die Höhen und Tiefen des Ruhms – und tut, was er kann, um den Fängen des Thief Taker General zu entkommen.Duayne Boachie ist Honesty Courage, Hugh Bonneville verkörpert Jonathan Wilde, Asim Chaudhry wird Craig der Hexenmeister und Tramsin Greig ist Lady Helen Gewinear. Harl Heap darf als jähzorniger Metzger John Turpin neben Ellie White als Nell Brazier auftreten. Joe Wilkinson ist Geoffrey der Gaffer und Marc Wootton verkörpert Moosse Peck. Die Serie wurde von Claire Downes, Ian Jarvis und Stuart Lane entwickelt und von Jon Brittain, Richard Naylor, Claire Downes, Ian Jarvis und Stuart Lane sowie Noel Fielding geschrieben.