Quotencheck

Zehn Jahre Pause legte das RTLZWEI-Format ein, ehe man nun mit vier neuen Folgen zurück war.

Bereits seit Juli 2011 ist die Dokusoapbei RTLZWEI zu sehen. Nach den ersten drei Staffeln legte das Format jedoch eine zehnjährige Pause ein und meldete sich erst in diesem Jahr mit vier neuen Folgen zurück. Auch mit dabei sind erneut die Therapeutin Sabine Hankel-Hirtz und der Entrümpelungsprofi Dennis Karl, die den Betroffenen einen Start in ein neues Leben ermöglich wollen. Knapp zwei Millionen Menschen sind in Deutschland schätzungsweise vom Messie-Syndrom betroffen, was schnell zu Verwahrlosung in den eigenen vier Wänden führen kann.Nachdem in den vergangenen zehn Jahren somit nur Wiederholungen des Formats zu sehen gewesen waren, ging es ab dem 22. Juni ab 20.15 Uhr dann wieder los. Der Sendeplatz hatte von Dienstag auf Donnerstag gewechselt. Der Auftakt verlief mit 0,60 Millionen Fernsehenden erfolgreich, was auch direkt zur gefragtesten Ausgabe der neuen Staffel führte. Somit standen gute 2,7 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Auch die 0,23 Millionen Jüngeren sicherten sich mit einer hohen Quote von 5,0 Prozent den Staffelbestwert.Nach dem erfolgreichen Start fiel man jedoch direkt in der Woche danach auf den Tiefstwert der neuen Folgen zurück. Es waren noch 0,41 Millionen Zuschauer übriggeblieben, welche sich für die zweite Ausgabe der Dokusoap interessierten. Somit landete man hier bei akzeptablen 1,8 Prozent Marktanteil. Das jüngere Publikum hatte sich mit 0,12 Millionen Menschen beinahe halbiert. Hier wurden nun mäßige 2,6 Prozent Marktanteil eingefahren.Am 6. Juli ging es nun bei RTLZWEI wieder etwas aufwärts. Mit 0,48 Millionen Neugierigen saßen wieder etwas mehr Menschen vor dem Bildschirm. Dies spiegelte sich auch in der Sehbeteiligung wider, welche nun solide 2,3 Prozent erreichte. Auch in der Zielgruppe war man bei 0,14 Millionen Umworbenen gelandet. Hier war dem Sender ein passabler Marktanteil von 3,2 Prozent sicher.Diese Resultate wurden eine Woche später und somit zum Staffelfinale fast gleich wiederholt. Erneut fanden sich 0,48 Millionen Interessenten vor dem Fernsehgerät ein. Diesmal hatte dies weiterhin zufriedenstellende 2,2 Prozent Marktanteil zu Folge. Die 0,14 Millionen Werberelevanten landeten mit 3,2 Prozent Marktanteil bei exakt den gleichen Werten wie in der Vorwoche.In den Jahren 2011 bis 2013 hatten für die Dokusoap bei RTLZWEI noch regelmäßig über eine Million Fernsehzuschauer eingeschalten, so dass die Quoten fast vollständig im sehr starken Bereich lagen. Derartige Werte sind heutzutage in unrealistische Ferne gerückt. Dennoch sorgte das Comeback für im Schnitt 0,49 Millionen Zusehende, was passable 2,2 Prozent Marktanteil bedeutete. Durchschnittlich waren zudem 0,16 Millionen Umworbene mit von der Partie, was ein solides Resultat von 3,5 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Es wird sich in Zukunft zeigen, ob diese zufriedenstellenden Werte dem Sender für weitere neue Episoden genügen.