Primetime-Check

Wie viele Menschen sahen die Wiederholung von «Die Toten vom Bodensee» im ZDF? Konnten die US-Serien bei ProSieben diesmal überzeugen?

Das Erste räumte am Montagabend mit der Free-TV-Premiere vonab. Der Heimat-Krimi lockte 6,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, darunter 1,17 Millionen 14- bis 49-Jährige. Mit Marktanteilen von 23,3 Prozent bei allen und 21,1 Prozent bei den Jüngeren dominierte die blaue Eins in allen Zuschauergruppen.informierte ab 21:47 Uhr noch 2,44 Millionen Menschen, die Marktanteile sanken auf 11,1 respektive 11,4 Prozent. Das ZDF hieltparat, die Krimi-Wiederholung verfolgten 4,02 Millionen Zuschauer, aber nur 0,20 Millionen unter 50-Jährige. Der Marktanteil wurde auf 15,5 Prozent beziffert, bei den Jüngeren waren nur schwache 3,7 Prozent drin.behielt noch 3,77 Millionen Interessierte, sodass die Marktanteile auf 16,5 respektive 7,4 Prozent stiegen.Bester Privatsender wurde VOX, das mit1,23 Millionen Zuschauer und 10,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe generierte. RTL verzeichnet mitzwar dieselbe Reichweite, musste sich in der Zielgruppe aber mit 7,8 Prozent bei den Umworbenen begnügen. RTLZWEI sendete eine weiter-Ausgabe und erreichte 0,59 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe standen 4,3 Prozent zu Buche.Sat.1 setzte wie Kabel Eins auf Filme.undlockten 0,93 und 0,43 Millionen Zuschauer zum Bällchensender, bei den Jüngeren sprangen 6,7 und 4,7 Prozent heraus. Kabel Eins markierte mitzunächst 0,73 Millionen und 4,9 Prozent, dreht mitab 23:00 Uhr aber ordentlich auf und kam auf 7,7 Prozent Marktanteil. Die Reichweite belief sich auf 0,36 Millionen. ProSieben präsentierte die US-Serienundvor 0,67 und 0,70 Millionen Zuschauern. In der Zielgruppe verbesserten sich die ABC-Reihen auf 6,6 und 6,8 Prozent. Zwei-Folgen sicherten sich 0,53 und 0,44 Millionen und 6,3 und 8,5 Prozent.