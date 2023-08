Über 20 Prozent: «Guglhupfgeschwader» verzeichnet tolle Ergebnisse

Quotennews

Der achte Eberhofer-Krimi sorgte für herausragende Werte sowohl bei Alt als auch bei Jung. Am Vormittag sorgten auch die Fußball-WM einmal mehr für gute Einschaltquoten.

Am Montag setzte sich die FIFA-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland mit den Achtelfinals fünf und sechs fort. Um 9:30 Uhr traf England auf Nigeria, die Europameisterinnen entschieden das Duell nach fast drei Stunden und Elfmeterschießen mit 4:2 für sich. Im Ersten folgten 1,57 Millionen Fußball-Fans der Partie. Der Marktanteil belief sich auf starke 27,0 Prozent. 0,19 Millionen 14- bis 49-jährige TV-Zuschauer zogen eine relative Sehbeteiligung von 19,5 Prozent nach sich.Um 12:30 Uhr schloss sich quasi nahtlos das Spiel der Gastgeberinnen aus Australien gegen die dänische Auswahl an. Das Spiel in Sydney, das die Australierinnen mit 2:0 gewannen, steigerte die Reichweite auf 1,90 Millionen Zuschauer, darunter 0,23 Millionen Jüngere. Die Marktanteile bewegten sich bis kurz vor 14:30 Uhr bei 22,0 Prozent bei allen sowie 16,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe.Pünktlich zum Kinostart des neunten Eberhofer-Krimis «Rehragout-Rendezvous» am 10. August hatte Das Erste den achten Teilals Free-TV-Premiere im Programm. Der Heimatkrimi von Ed Herzog lockte um 20:15 Uhr 6,10 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an, was einem Marktanteil von fantastischen 23,3 Prozent entsprach. Damit holte sich die blaue Eins die Marktführerschaft. Und auch beim jungen Publikum hatte der öffentlich-rechtliche Sender mit 1,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen und grandiosen 21,1 Prozent die Nase vorn. VOX war mit «Goodbye Deutschland!» ärgster Verfolger in der Zielgruppe, kam allerdings noch nicht mal auf die Hälfte des Ergebnisses.