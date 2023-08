«Arielle» startet am 6. September bei Disney+

International

Die Realverfilmung mit Halle Bailey kommt vier Monate nach Kinostart zum hauseigenen Streamingdienst.

Disneys Live-Action-Neuverfilmung des Oscar-prämierten Zeichentrick-Musical-Klassikers «Arielle, die Meerjungfrau», der im Mai in die Kinos kam und weltweit über 542 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielte, feiert am 6. September 2023 Streaming-Premiere auf Disney+ Disney+-Abonnenten können sich auf besondere Bonusinhalte freuen, darunter Javier Bardem («No Country for Old Men») als König Triton, der den Song „Impossible Child“ mit der Musik des mehrfachen Academy-Award-Gewinners Alan Menken («Die Schöne und das Biest») und dem Text des dreifachen Tony-Award-Gewinners Lin-Manuel Miranda singt; „Passing the Dinglehopper“ und das Lied „Unten im Meer“.erzählt die beliebte Geschichte einer temperamentvollen und neugierigen Meerjungfrau mit grenzenloser Sehnsucht nach Abenteuern. Arielle, die jüngste und eigenwilligste Tochter von König Triton, möchte mehr über die weite Welt jenseits des Meeres erfahren und verliebt sich bei einem Besuch an der Oberfläche in den attraktiven Prinzen Erik. Obwohl Meerjungfrauen der Umgang mit Menschen verboten ist, kann Arielle nicht anders, als ihrem Herzen zu folgen und geht einen Pakt mit der hinterlistigen Meerhexe Ursula ein. Diese gibt ihr zwar die Chance, endlich die Welt an Land kennen zu lernen, bringt aber am Ende nicht nur ihr Leben, sondern auch die Krone ihres Vaters in Gefahr.Die Sängerin und Schauspielerin Halle Bailey («Grown-ish») spielt die Hauptrolle der Arielle. Prinz Erik wird von Jonah Hauer-King («Die unglaublichen Abenteuer der Bella») gespielt. In der englischen Fassung sind Tony Award-Gewinner Daveed Diggs («Hamilton») als Stimme von Sebastian und Awkwafina («Raya und der letzte Drache») als Scuttle zu hören.