«Maithink X» kehrt ohne Mai Thi Nguyen-Kim zurück

TV-News

Die Moderatorin der Wissenschaftssendung ist in Elternzeit, weshalb sie prominent vertreten wird. Unter anderem nehmen Hazel Brugger und Oliver Welke ihren Platz ein.

Wer Mai Thi Nguyen-Kim in den Sozialen Medien folgt, dürfte mitbekommen haben, dass die Wissenschaftsjournalistin und Moderatorin vor wenigen Wochen ihr zweites Kind zur Welt gebracht hat. Dies hatte unter anderem auch zur Folge, dass Nguyen-Kim ihren erfolgreichen YouTube-Kanal «maiLab» nicht fortführte ( Quotenmeter berichtete ). Und auch ihre TV-Präsenz nimmt angesichts der neuen Familienumstände ab. Die Moderatorin ist in Elternzeit, weswegen die sechsteilige neue Staffel ihrer ZDFneo-Sendungohne die Stammmoderatorin auskommen muss.„Es ist ja meine Mission, wissenschaftlichen Spirit wie eine Seuche zu verteilen – und nur weil ich mal ein bisschen Elternzeit mache, darf das natürlich nicht aufhören!“, erklärt die studierte Chemikerin nun. Nguyen-Kim wird ab dem 17. September, wenn die Sendung mit dem Titel «Maithink X – Elternzeitvertretung» ins Programm des Spartensenders zurückkehrt, von sechs Gastmoderatoren vertreten. „Richtig cool, dass der Sender dieses Experiment unterstützt und dass meine Kolleginnen und Kollegen den Nerd in sich geweckt haben und am Start sind. Das wird gut!“Mit dabei sind Comedienne Hazel Brugger, Journalistin Salwa Houmsi, Reporterin Aminata Belli, Satiriker Oliver Welke, Psychologe Dr. Leon Windscheid und Journalistin Eva Schulz, die sich jeweils unterschiedlichen Themengebieten widmen. Den Auftakt macht Brugger zum Thema „Strafe muss sein, oder?“ über die Sinnhaftigkeit unseres Strafvollzugs. Houmsi untersucht am 24. September die Neigung von Millionen Deutschen zu Verschwörungsmythen. Im Oktober geht es „Arm und diskriminiert – wie soziale Herkunft alles bestimmt“ (Belli), „Achtung Greenwashing!“ (Welke), „Tödliche Männlichkeit“ (Windscheid) und „Freie Fahrt für wen?“ (Schulz).„«Maithink X – Die Show» ist ohne Dr. Mai Thi Ngyuen-Kim ja eigentlich nicht vorstellbar: Treffsicher und unterhaltsam vereint die Chemikerin darin Wissenschaftsvermittlung mit Humor. Für ihre Elternzeit hat sie aber zum Glück sechs kluge und schlagfertige Moderator*innen gefunden. Wir freuen uns sehr darüber und sind gespannt, wie diese sehr unterschiedlichen Menschen die Sendung präsentieren werden, bis Mai Thi Ngyuen-Kim im Frühjahr wieder übernimmt“, so ZDFneo-Chefin Jasmin Maeda.