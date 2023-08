«LEGO Disney Princess: The Castle Quest» startet in wenigen Tagen

US-Fernsehen

In dem brandneuen animierten Special sind die Stimmen von Jodi Benson als Ariel, Auli'i Cravalho als Moana und Mandy Moore als Rapunzel zu hören.

Das brandneue Animations-Special von Disney Princess und der LEGO Group wird am 18. August auf Disney+ Premiere haben und die World Princess Week einläuten. Inbegeben sich Tiana, Moana, Schneewittchen, Rapunzel und Ariel auf ein Abenteuer, als sie unerwartet in ein geheimnisvolles Schloss gebracht werden. Kurz nach ihrer Ankunft entdecken sie, dass Gaston einen bösen Plan ausgeheckt hat, um alle ihre Königreiche zu übernehmen! Die Prinzessinnen müssen zusammenarbeiten, um Aufgaben zu lösen, die tief in den Schlossmauern versteckt sind, und versuchen, ihre Königreiche vor Gaston zu retten. Werden Tapferkeit, schnelles Denken und Teamwork siegen?«LEGO Disney Princess: The Castle Quest» ist mit den Stimmen von Jodi Benson als Ariel, Auli'i Cravalho als Moana, Mandy Moore als Rapunzel, Anika Noni Rose als Tiana und Katie Von Till als Schneewittchen besetzt. Weitere Darsteller sind Richard White als Gaston, Joanne Worley als Garderobiere, Corey Burton als Zauberspiegel und Jim Cummings als König Triton.Michael D. Black ist der Regisseur und Robert Fewkes, Pamela J. Keller, Joshua R. Wexler und Sanjee Gupta sind die Produzenten. Anfang dieses Monats gab Disney den Startschuss für seine "Wonder of Princess"-Festivitäten, die Teil der laufenden Feierlichkeiten zu 100 Jahren Disney sind.