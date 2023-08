Sky startet Frühstücksfernsehen für Sportfans

TV-News

Jeden Samstag und Sonntag bespielt Sky gleich zwei Sendeplätze mit einem neuen Morgenformat, das die Zuschauer auf die Spieltage der 1. und 2. Bundesliga einstimmen soll.

Der Pay-TV-Sender Sky setzt große Stücke auf sein Sport-Angebot und legt ein besonderes Augenmerkt auf die Fußball-Übertragungen. Neben Formaten wiebetreibt man auch weiterhin Kooperationen mit den Bundesliga-Vereinen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, um deren Magazine zu senden. Am Dienstag hat Sky nun ein weiteres Format angekündigt, dass auf die Live-Übertragungen der 1. und 2. Bundesliga am Samstag und Sonntag einstimmen soll.Sky Sport News zeigt an beiden Wochenend-Tagen jeweils zwischen 9:00 und 10:00 Uhr sowie ab 11:00 Uhr bis zum Start der Vorberichte der 2. Bundesliga das Frühstücksformat. Samstags steht vor allem die Bundesliga im Fokus, schließlich hält Sky das Rechtepaket der ersten Liga am Samstag, während die Freitags- und Sonntags-Spiele von DAZN übertragen werden. Sonntags rückt der allgemeine Sporttag in den Mittelpunkt, insbesondere an Formel-1-Rennsonntagen.Aus einem neuen Studio werden wechselnde Moderatoren in gemütlicher und lockerer Atmosphäre auf den jeweiligen Vortag zurückblicken sowie die anstehenden Fußballspiele und weiteren Sportereignisse des Tages beziehungsweise Wochenendes beleuchten, wie der Sender ankündigt. Seinem Publikum verspricht Sky an Samstagen damit die volle Ladung Fußball von 9:00 bis 23:00 Uhr.