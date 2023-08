FOX Corp. schließt das Jahr erfolgreich ab

Wirtschaft

Das Unternehmen erzielte ein fantastisches Werbeergebnis. Ohne den außergerichtlichen Vergleich wäre das Jahr noch besser gelaufen.

Der Medienkonzern FOX Corporation hat erfolgreiche Geschäftszahlen vorgelegt. Das Unternehmen erwirtschaftete in den Monaten April, Mai und Juni 2023 einen Umsatz von 3,032 Milliarden US-Dollar, im zweiten Quartal 2022 waren es 3,033 Milliarden. Im Gesamtjahr stieg der Umsatz auf 14,913 Millionen, im Vorjahr waren es 13,974 Milliarden.Die Affiliate-Einnahmen stiegen leicht auf 1,771 Milliarden US-Dollar, die Werbeumsätze sanken im letzten Quartal von 1,055 auf 1,008 Milliarden US-Dollar. Im Gesamtjahr stieg der Werbeumsatz auf 6,606 Milliarden US-Dollar (Vorjahreszeitraum: 5,900 Milliarden US-Dollar). Auf die Kabelsender entfielen 1,410 Milliarden US-Dollar, auf das FOX Network 1,587 Milliarden US-Dollar. Im Jahresvergleich zeigt sich ein anderes Bild: FOX erwirtschaftete 8,710 Milliarden US-Dollar, die Kabelsender 6,043 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert ist der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen: Es lag bei 735 Millionen US-Dollar, 2022 wurden 770 Millionen US-Dollar eingenommen. Trotz der Strafzahlungen verbesserte das Unternehmen seinen Jahresüberschuss von 2,955 auf 3,191 Milliarden US-Dollar. Ohne den Vergleich aufgrund falscher Fox News-Aussagen hätte das Unternehmen 787,5 Millionen US-Dollar mehr in der Tasche."Das Geschäftsjahr 2023 hat das Beste aus dem FOX-Portfolio gezeigt und Rekordumsätze und -EBITDA erzielt. Vom herausragenden Sportkalender mit dem Super Bowl LVII und der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft der Männer bis hin zu den rekordverdächtigen politischen Zwischenwahlen und dem beeindruckenden Wachstum von Tubi hat sich die Stärke der FOX-Plattform in vollem Umfang gezeigt. Wir beginnen das Geschäftsjahr 2024 mit einer fokussierten Strategie und einer erstklassigen Bilanz, um den Unternehmenswert weiter zu steigern", sagte CEO Lachlan Murdoch.