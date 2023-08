Netflix erzählt japanisches Rotkäppchen

International

Der Spielfilm erzählt die Geschichte des Falls Aschenputtel.

Der demnächst auf Netflix Japan erscheinende Filmerzählt die Geschichte von Rotkäppchen, das in die Rolle eines Detektivs schlüpft, um den rätselhaften Fall von "Aschenputtel" zu lösen. Dieser fesselnde Kriminalroman wurde hoch gelobt und war für den renommierten Japan Booksellers Award nominiert. Die Handlung ist sowohl gewagt als auch phantasievoll, mit Rotkäppchen als unerschrockener Protagonistin auf der Mission, den Schuldigen eines Verbrechens aufzudecken, das in der zauberhaften Welt eines geliebten Märchens spielt.Regisseur Yuichi Fukuda ist bekannt für Komödien wie «Kyou Kara Ore Wa!!». Die Hauptrolle des Rotkäppchens wird von Kanna Hashimoto gespielt, die beim jungen Publikum für ihre Vielseitigkeit in den unterschiedlichsten Rollen beliebt ist, von der hübschen Heldin bis hin zu starken Action-Rollen. Aschenputtel wird von Yuko Araki gespielt, die eine schöne und rätselhafte Version der Figur verkörpert, während Takanori Iwata den coolen und begehrenswerten Prinzen spielt, den die Frauen im ganzen Land anhimmeln. Es handelt sich um eine Fantasy-Comedy-Mystery voller Träume und noch nie dagewesener Abenteuer, die die Welt der Märchen in epischem Ausmaß zum Leben erweckt.Natsuna, Yumi Wakatsuki, Mirei Kiritani, Tsuyoshi Muro, Masaki Kaji, Tomoharu Hasegawa, Atsuhiro Inukai, Mizuki Yamamoto, Midoriko Kimura und Miki Maya,Jiro Sato vervollständigen den Cast. Credeus Inc. und TV Ashahi haben den Film für Netflix gedreht. Der Film wird am 14. September erscheinen.