Thomas Gottschalk verabschiedet sich von «Wetten, dass?»

Thomas Gottschalk wird im November zum letzten Mal durch die Show führen – ohne Michelle Hunziker, wie der Mainzer Sender bestätigte. Ob es mit der Show weitergeht, soll sich noch entscheiden.

Als Thomas Gottschalk im November 2021 die Bühne in Nürnberg betrat, hing nicht nur die Medienbranche an seinen Lippen, sondern auch weite Teile Deutschlands. Das als einmalige Ausgabe geplante Comeback vonwurde zum Mega-Erfolg und sicherte dem ZDF weit über 14 Millionen Zuschauer und sensationelle Einschaltquoten. Sowohl auf dem Gesamtmarkt mit 45,9 als auch in der jüngeren Zuschauergruppe im Alter zwischen 14 und 49 Jahren mit 50,1 Prozent dominierte man den Markt. Im vergangenen Jahr waren die Werte zwar nicht mehr ganz so hoch, sorgten aber dennoch für einen Lagerfeuer-Moment im deutschen Fernsehen.Am 25. November wird Thomas Gottschalk erneut durch die Samstagabend-Show führen, die dritte Sendung seit der Wiederbelebung nach der Ära Markus Lanz wird gleichzeitig auch die letzte mit Thomas Gottschalk sein. Dies bestätigte das ZDF gegenüber dem Magazin ‚Bunte‘. „Wir freuen uns sehr auf die letzte große «Wetten, dass..?»-Show Thomas Gottschalk“, erklärte ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke. „Ich möchte mich stellvertretend für das ZDF und die vielen an dieser großartigen Show beteiligten Kolleginnen und Kollegen schon jetzt bei Thomas Gottschalk bedanken – mit Leidenschaft und Herzblut hat er mit vielen Wettkandidaten und hochkarätigen Gästen unzählige unvergessliche Momente kreiert.“ Inzwischen hat das ZDF die Nachricht auch selbst bestätigt.Gleichzeitig bestätigte der Mainzer Sender auch den Abschied von Gottschalks Co-Moderatorin Michelle Hunziker, die im November nicht mehr auf der Bühne stehen wird. Laut ‚Bunte‘ soll die Moderatorin überrascht gewesen sein, dass sie nicht moderieren wird. „Was Michelle betrifft, bin ich mir mit dem ZDF einig: Anfang und Ende reichen sich die Hände. Ich habe die erste Show allein gestemmt, ich schaffe das auch mit der letzten“, lässt sich Gottschalk in dem 'Bunte'-Bericht zitieren. Hunziker trat bei «Wetten, dass…?» seit 2009 an der Seite des blonden Showmasters aus Franken auf und war stets in den neuesten Ausgaben dabei.Über die Gründe für Gottschalks Abschied nach nur drei Ausgaben hielt sich der Moderator bedeckt. Thomas Gottschalk ließ nur wissen: „Dem Publikum, das mich treu durch ein Leben als Showmaster begleitet hat, werde ich zu gegebener Zeit ausführlich erklären, warum ich glaube, dass es richtig ist, nach dieser Show mit «Wetten, dass..?» aufzuhören. Es hat ein Recht darauf, es genau zu wissen, aber es gibt viele Gründe dafür.“ Wann und wo Gottschalk ausführlich sprechen will, sagte er nicht.In der Mitteilung des ZDF sagt Gottschalk: "Um es mit George Harrison zu sagen: 'All things must pass', das gilt auch für mich und 'Wetten, dass..?'. Ich danke dem Publikum, das mich treu durch ein Leben als Showmaster begleitet hat und freue mich, zu diesem besonderen Anlass ein letztes Mal als Gastgeber durch die Sendung zu führen."Im November 2022 sprach sich Gottschalk noch für ein regelmäßiges «Wetten, dass…?» – nicht nur jährlich – im ZDF aus. „Ich bin 'open end' dabei, wenn sich das ZDF und der liebe Gott einig sind“, so Gottschalk im Vorfeld der zweiten Sendung. Damals betonte er gleichzeitig, dass er keine Sommer-Ausgabe, die das ZDF früher regelmäßig auf Mallorca produzierte, machen wollte. Bald steht er also ohne «Wetten, dass…?»-Show da.Wie es mit dem Format weitergeht, entscheidet das ZDF zu gegebener Zeit nach der Sendung, hieß es vom Sender.