«Die Retourenjäger» steigern sich

Quotennews

Gegen die Auswanderer von VOX hatte das RTLZWEI-Format allerdings keine Chance. Auch am Vorabend hatte «Das perfekte Dinner» die Nase gegen die Berliner Reality-Soap vorne.

In der vergangenen Woche kehrte Panagiota Petridou mit ihrem Formatins RTLZWEI-Programm zurück und löste «Bella Italia» auf dem Sendeplatz um 20:15 Uhr ab. Während es mit der Camping-Doku stets erfolgreich lief, tat sich die Reality-Doku deutlich schwerer. Weniger als eine halbe Million Zuschauer verfolgten den Auftakt zum zweiten Block der zweiten Staffel, was ausbaufähige Marktanteile von 1,9 und 3,5 Prozent einbrachte.In Woche zwei steigerte sich die Produktion der UFA Show & Factual ein wenig, blieb aber weiterhin unter den Werten des Camping-Formats. Mit 0,59 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 2,4 Prozent fehlten nicht nur den Retour-Waren der letzte Glanz. Wie der Kölner Retourenjäger Dirk Wünning erneut Bekanntschaft mit fremdsprachigen Spielen machte, sahen 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Grünwalder Sender fuhr damit eine solide Einschaltquote von 4,3 Prozent ein.Deutlich besser lief es einmal mehr für VOX und das Auswanderer-Format, das seit Wochen gute Leistungen abliefert. Der Sender mit der roten Kugel servierte seinem Publikum diesmal allerdings nur eine neue Folge, die die Zuschauer zusammen mit Familie Wiepert und Familie Knittel nach Südafrika entführte. Die zweistündige Ausgabe kam auf 1,23 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von annehmbaren 4,9 Prozent entsprach. Aus der Zielgruppe stammten 0,55 Millionen Menschen, die 10,2 Prozent generierten. Damit wurde VOX zum Marktführer unter den Privatsendern.Auch am Vorabend lief es für den Kölner Sender gut, dennlieferte einmal mehr ab. 1,17 Millionen Zuschauer sahen die Kochshow, die damit sehr gute Marktanteile von 5,6 Prozent bei allen und 9,6 Prozent bei den Umworbenen verbuchte. Gegen RTLZWEI hatte man in der 19-Uhr-Stunde die Nase vorn,sicherte sich mit 0,35 Millionen Zuschauern Quoten von 1,6 respektive 4,5 Prozent.