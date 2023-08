Bayern-Testspiel sorgt für «RTL Aktuell»-Delle

Quotennews

«Undercover Boss» lief am Abend erneut unter den Möglichkeiten.

Der amtierende deutsche Fußballmeister FC Bayern München bestritt am Montagnachmittag sein letztes Testspiel vor der neuen Saison, die am Samstag mit dem DFL-Supercup gegen RB Leipzig beginnt. Das Duell gegen die AS Monaco gewann der Serienmeister mit 4:2, was auch RTL freute. Denn beim Kölner Sender gab es die Partie im Free-TV zu sehen. Ab 17:00 Uhr entschieden sich 1,01 Millionen Zuschauer für die Übertragung der ersten Halbzeit, die zwei Hälfte sahen 1,54 Millionen. Dies entsprach ordentlichen Einschaltquoten von 8,2 und 9,3 Prozent. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sorgten die 90 Minuten für ausbaufähige 0,17 und 0,24 Millionen sowie 8,6 und 9,0 Prozent.Der Nachlauf profitierte von dem Fußball-Spiel nicht maßgeblich, dennfuhr gewohnte Werte ein. Es entschieden sich diesmal 2,50 Millionen Zuschauer für die Nachrichtensendung. Der Marktanteil stieg auf 13,3 Prozent. In der Zielgruppe lief es dagegen deutlich schlechte als üblich, was wohl auch mit der ungewohnten Beginnzeit um 18:56 Uhr zusammenhängen dürfte. Mit 0,30 Millionen Umworbenen waren 10,0 Prozent drin.undfreuten sich in der 19-Uhr-Stunde über 1,59 und 2,00 Millionen Zuschauer, darunter 0,25 und 0,52 Millionen unter 50-Jährige. Die Marktanteile wurden auf 8,0 und 8,7 Prozent bei allen sowie 8,0 und 12,6 Prozent in der Zielgruppe beziffert.In der Primetime funktionierte zwar das Zusammenspiel ausund, doch die Ausbeute blieb überschaubar. Die Wiederholung der zweistündigen Doku-Soap, die sich um Michael Gonzalez Salcedo, Geschäftsführer der Daume Gruppe drehte, verfolgten nur 1,23 Millionen Zuschauer. Die Sehbeteiligung in der Zielgruppe belief sich auf 0,42 Millionen. Die Marktanteile fielen mit 4,9 respektive 7,8 Prozent mau aus.informierte ab 22:15 Uhr genauso wie viele Zuschauer wie im Vorlauf, sodass die Marktanteile auf 6,4 und 10,7 Prozent stiegen. Bei derstand der Virologe Hendrik Streeck im Mittelpunkt, der sich mit RTL-Reporterin Pia Schrörs auf weltweite Virenjagd begab. Der „Expedition in den Dschungel“ folgten ab 22:35 Uhr 0,70 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe waren noch 7,6 Prozent drin.