Paramount+ mit stabilen Zahlen

Wirtschaft

Das Unternehmen erwirtschaftete in drei Monaten einen Umsatz von 7,62 Milliarden US-Dollar.

In den Monaten April, Mai und Juni 2023 setzte Paramount Global mit seinen Aktivitäten 7,62 Milliarden US-Dollar um, zwei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Stärkstes Standbein bleibt das Fernsehgeschäft mit einem Umsatz von 5,16 Milliarden US-Dollar (-2 Prozent), aber auch das Direct-to-Consumer-Geschäft entwickelte sich mit 1,67 Milliarden US-Dollar und einem Wachstum von 20 Prozent gut. Die Filmstudios mussten einen Umsatzrückgang von 39 Prozent auf 831 Millionen hinnehmen, da das Team um Bab Bakish keinen Hit vorweisen konnte. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sank von 963 auf 606 Millionen Dollar, weil «Top Gun: Maverick» erst im Mai 2022 in die Kinos kam. Mit «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One» drehte sich das Ergebnis. Unter dem Strich steht ein Verlust von 250 Millionen Euro – nach Steuern, Zinsen und Abschreibungen.„Im zweiten Quartal haben wir uns weiter auf die Skalierung unserer Streaming-Plattformen, die Optimierung unseres traditionellen Geschäfts und den Aufbau eines nachhaltigen Geschäftsmodells konzentriert, das das Unternehmen bis 2024 wieder auf Kurs bringt. Der Umsatz von Paramount+ stieg um 47 Prozent, die gesamten DTC-Werbeeinnahmen stiegen um 21 Prozent und die weltweiten Sehstunden von Paramount+ und Pluto TV stiegen im Jahresvergleich um 35 Prozent. Und trotz des schwierigen Umfelds leistete TV Media weiterhin einen signifikanten Ergebnisbeitrag. Mit Blick auf die Zukunft werden wir uns weiterhin von unserem inhaltsorientierten Ansatz leiten lassen und versuchen, den Wert der Inhalte über alle Plattformen und Einnahmequellen hinweg zu maximieren, während wir gleichzeitig mit größtmöglicher Effizienz arbeiten, während wir das Jahr mit den höchsten Streaming-Investitionen erleben“, so Bob Bakish.Das Pay-TV-Geschäft mit Paramount+, Showtime und Pluto verzeichnete einen Verlust von 424 Millionen US-Dollar. Die Ausgaben stiegen im Jahresvergleich um 451 Millionen US-Dollar auf fast 2,1 Milliarden US-Dollar. Auf der Habenseite stehen 441 Millionen US-Dollar an Werbeeinnahmen und 1,224 Milliarden US-Dollar an Abonnementsgebühren. Paramount+ hat weltweit 61,0 Millionen Abonnenten.Im TV-Bereich wurden 1,95 Milliarden US-Dollar mit Werbung umgesetzt, Affiliates brachten 2,01 Milliarden US-Dollar und Lizenzen 1,20 Milliarden US-Dollar ein. Die zahlreichen Sender verdienten 1,194 Milliarden US-Dollar. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Kinobereich: 231 Millionen kamen aus der Kinoauswertung (-533 Millionen), weiterhin stark war das Lizenzgeschäft mit 589 Millionen US-Dollar.