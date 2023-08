«Jeopardy!»-Produzent plaudert aus dem Nähkästchen

Vermischtes

Noch vor dem Start der neuen Staffel kündigten die Verantwortlichen alte Teilnehmer an.

In einer neuen «Inside Jeopardy!»-Audiopodcast-Ausgabe veröffentlichte Showrunner und Produzent Michael Davies seine Pläne für die Show. Aufgrund des Streikes werden alte Spiele und Sets verwendet: "Ich glaube grundsätzlich, dass es nicht fair wäre, wenn neue Kandidaten ihren ersten Auftritt auf der Alex-Trebek-Bühne mit nicht-originellem Material absolvieren würden", so Davies."Wir werden die Saison mit einem Turnier der zweiten Chance für Spieler aus Staffel 37 eröffnen, die ihr erstes Spiel verloren haben. Die Gewinner werden in eine Wildcard für die Champions der Staffeln 37 und 38 aufsteigen. Davies erläuterte, dass die Fragen, die den Teilnehmern in den "Second Chance"-Folgen gestellt werden, "eine Kombination aus Material sein werden, das unsere WGA-Autoren vor dem Streik geschrieben haben und das noch in der Datenbank ist, und Material, das aus verschiedenen Staffeln der Show wiederverwertet wird.Für die Primetime-Ausgaben müssen sich die Fernsehzuschauer keine Sorgen machen, denn schließlich habe das Team bereits vor dem Streik zahlreiche Folgen fertig gestellt. Hier hat man mit deutlichem Weitblick gearbeitet.