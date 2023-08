Bobby Flay führt durch ein Nachrichtenmagazin

US-Fernsehen

Der Koch möchte seinen Zuschauern einen Überblick geben, wie die Gastronomie durch die Corona-Pandemie verändert wurde.

, die von Anderson Cooper moderiert wird, stellt nächste Woche den Fernsehkoch Bobby Flay in den Mittelpunkt. Am Sonntag, den 13. August, wird der Koch mit zahlreichen CNN-Redakteuren eine Reportage senden, wie die Corona-Pandemie die Restaurants in den Vereinigten Staaten von Amerika verändert hat."Die Pandemie hat das Gaststättengewerbe für immer verändert und technologische Fortschritte eingeleitet, die unsere Gewohnheiten und die Art, wie wir essen gehen, verändert haben", so Flay in einer Erklärung. "Dies ist eine seismische Veränderung, die die Aufmerksamkeit verdient, die nur CNN ihr widmen kann. Es ist eine Ehre, bei «The Whole Story» mitzumachen, die einige der fesselndsten Reportagen im Fernsehen produziert hat, und ich fühle mich sehr geehrt, diese wichtige Geschichte zu erzählen.""Restaurant Nation: What's Changed", so der Name der Reportage, enthält Interviews mit Chefkoch Chris Bianco von der Pizzeria Bianco in Phoenix und Los Angeles, Chefköchin Esther Choi von der MokBar in New York City, Chefköchin Cat MacDowell aus Downtown Louisville, KY, Chefköchin Bonnie Morales, die zusammen mit ihrem Ehemann Israel Morales Eigentümerin von Kachka in Portland, OR, ist, und Jason Johnson, der getREEF betreibt, eine virtuelle Food Hall am Flughafen von Raleigh/Durham in North Carolina.