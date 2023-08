ESPN dealt mit Sportwetten-Firma

Vermischtes

Der Sportsender von Disney möchte einen eigenen Dienst anbieten, um seine Kunden zum Zocken zu überzeugen.

ESPN kündigte eine Vereinbarung mit PENN Entertainment an, um ESPN BET, ein Sportwettenangebot für Fans in den Vereinigten Staaten, auf den Markt zu bringen. PENN Entertainment wird sein aktuelles Sportwettenangebot umbenennen und als ESPN BET neu starten, was im Herbst dieses Jahres in den 16 Staaten, in denen PENN Entertainment lizenziert ist, wirksam wird. Die Umbenennung umfasst die mobile App, die Website und die mobile Website. Nach Informationen von Variety.com wird PENN 1,5 Milliarden an ESPN zahlen – gestückelt in zehn Jahren. ESPN bekommt Anteile im Wert von 500 Millionen US-Dollar.„ESPN BET unterstreicht das Engagement von ESPN für die Fans, indem es die branchenführende Multiplattform-Reichweite von ESPN mit dem aufstrebenden Produktbetrieb und der Expertise von PENN Entertainment kombiniert“, so die Verantwortlichen in der Pressemitteilung."Unser Hauptaugenmerk liegt immer auf den Sportfans und wir wissen, dass sie sowohl Wettinhalte als auch die Möglichkeit, Wetten mit weniger Reibungsverlusten innerhalb unserer Produkte zu platzieren, wünschen", sagte Jimmy Pitaro, Chairman von ESPN. "Die Strategie ist einfach: Wir wollen den Fans das geben, was sie von ESPN erwarten und verlangen. PENN Entertainment ist der perfekte Partner, um mit ESPN BET ein unvergleichliches Nutzererlebnis für Sportwetten zu schaffen."Jay Snowden, Chief Executive Officer und Präsident von PENN Entertainment, sagte: "Diese Vereinbarung mit ESPN und die Zusammenarbeit bei ESPN BET ermöglicht es uns, als Branchenführer einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Gemeinsam können wir die Stärken des jeweils anderen nutzen, um die Art von Erfahrung zu schaffen, die bestehende und neue Wettende von beiden Unternehmen erwarten, und wir können es kaum erwarten, loszulegen."