Quotencheck

ProSieben verzeichnete mit seiner jüngsten Ausgabe seiner Reality-Show gute Marktanteile – allerdings hätten die Reichweiten höher ausfallen können.

Nur knapp zwei Wochen vor der Ausstrahlung hat ProSieben die vierte «Beauty & The Nerd»-Staffel im vergangenen Jahr zurückgezogen. Ende Juni hatte ProSieben nach dem Ende von «Germany’s Next Topmodel» allerdings wieder Frischware im Gepäck und setzte auf das Format. Die Ausstrahlung begann am Donnerstag, den 29. Juni, um 20.15 Uhr. ProSieben verzeichnete 0,85 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent. Zum Vergleich: Die vorläufigen Werte wurden nur mit 0,76 Millionen und 3,5 Prozent bewertet. Die erste Folge erreichte bei den endgültig gewichteten Zahlen 0,60 Millionen und sorgte für einen Marktanteil von 13,2 Prozent.Die zweite Ausgabe wurde von 0,78 Millionen Zuschauer gesehen, 0,56 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein. Der Marktanteil lag weiterhin bei guten 13,2 Prozent. Hier lässt sich natürlich sagen: «Beauty & The Nerd» war auf ein sehr junges Publikum abgestimmt. Die dritte Folge verbuchte mit 0,87 Millionen Zusehenden das vorläufig zweitbeste Ergebnis und kam auf vier Prozent. Bei den Werberelevanten wurden dieses Mal 0,63 Millionen Zuschauer erreicht, der Zielgruppe-Marktanteil stieg auf 14,2 Prozent.Dennoch: Mit den Folgen vier und fünf ging es leicht abwärts: Die Reichweiten lagen bei 0,78 und 0,80 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr die Reality-Show 0,52 und 0,49 Millionen Zusehende ein. Die Marktanteile bewegten sich bei 12,2 und 11,1 Prozent. Nun stellt sich die Frage, warum die Quoten abgefallen sind: Zum einen ist der streitbare Charakter Walentina nicht mehr dabei gewesen, zum anderen waren die Sendung nach Folge vier vorab bei Joyn verfügbar.Das Finale, das am 3. August gesendet wurde, sahen 0,87 Millionen Zuschauer und erreichte 3,8 Prozent. 0,59 Millionen junge Menschen waren dabei und brachten der roten Sieben einen Marktanteil von 13,4 Prozent. Im Durchschnitt erreichte die vierte «Beauty & The Nerd»-Staffel 0,83 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent. 0,57 Millionen junge Menschen waren dabei, der Marktanteil wurde mit 12,9 Prozent beziffert.Die Nachtwiederholungen, die meist um 00.30 Uhr starteten, verbuchten noch einmal 0,10 Millionen Zuschauer und waren mit 2,3 Prozent nicht erfolgreich. Unter den 14- bis 49-Jährigen befanden sich noch 0,05 Millionen, sodass man auf enttäuschende 4,7 Prozent Marktanteil kam. Samstags wurden die Geschichten bei sixx gegen 23.00 Uhr wiederholt. Trotz furchtbarer Sendezeiten waren 0,08 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil war mit 0,9 Prozent in Ordnung. Die Sendung sicherte sich weitere 0,04 Millionen junge Zuschauende, sodass man sich über für sixx-Verhältnisse ordentliche 1,8 Prozent Marktanteil freuen konnte.