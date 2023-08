Sat.1 zeigt UEFA Super Cup

TV-News

Die Übertragung wird durch eine Kooperation mit DAZN möglich.

Sat.1 hat sich eine Woche vor dem UEFA Super Cup am 16. August die Übertragungsrechte an dem Spiel zwischen dem Sieger der UEFA Europa League FC Sevilla und dem Gewinner der UEFA Champions League Manchester City gesichert. Möglich macht diese eine Kooperation zwischen der Seven.One Entertainment Group und dem Sportstreamingdienst DAZN. Damit wechselt der Pokal-Wettbewerb den Sender. Im vergangenen Jahr hatte RTL das Spiel der Frankfurter Eintracht gegen Real Madrid übertragen. Fast vier Millionen Zuschauer schalteten damals ein, in der Zielgruppe holte RTL mehr als 20 Prozent Marktanteil.„Der UEFA Super Cup krönt unsere Fußball-Festwoche zum Start in die neue Saison. Zwischen dem Start der Bundesliga und dem deutschen Supercup können sich die Sat.1-Zuschauer:innen auf das höchste Match im europäischen Clubfußball freuen“, erklärt Sat.1-Chef Daniel Rosemann. Sat.1 überträgt am kommenden Samstag, 12. August, auch den DFL-Supercup zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig sowie den Bundesliga-Auftakt am 18. August, den Werder Bremen und die Münchner bestreiten. Während Sat.1 bei den deutschen Wettbewerben mit der Berichterstattung bereits ab 19:30 Uhr auf Sendung geht, berichten Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Experte Markus Babbel ab 20:50 Uhr.Was dies für die eigentliche geplante Ausstrahlung der zweiten-Folge im Rahmen der «Sat.1 Kultshow-Wochen» bedeutet, ließ der Sender offen. Am heutigen Mittwoch übernimmt Ruth Moschner den Sendeplatz von Jörg Pilawa, der in den vergangenen Wochen durchführte. Die Sendung blieb in der Zielgruppe wie im Frühjahr unter ihren Möglichkeiten.