RTLZWEI verlängert «Genial daneben»

TV-News

Außerdem hat sich RTLZWEI Hugo Egon Balders Sat.1-Format Witzig unter neuem Namen gesichert.

Für Hugo Egon Balder war es zwar keine triumphale Rückkehr ins Fernsehen, aber mindestens eine gelungene. Seine langgjährige Sat.1-Sendungwanderte im Mai zu RTLZWEI und wurde auf Anhieb zum Erfolg für den Grünwalder Sender. Nun hat RTLZWEI eine Verlängerung der Panel-Comedy-Show angekündigt und die Dosis verdoppelt. Im September werden im MMC Coloneum zwölf Folgen mit Balder, Hella von Sinnen, Wigald Boning sowie je drei wechselnden Gästen aufgezeichnet.Während Balder die Fragen, die von Zuschauern eingesendet wurden, vorträgt, müssen die fünf prominenten Comedians der richtigen Antwort möglichst nahe kommen. Schaffen sie dies nicht, gewinnt der der Einsender 500 Euro. Für Balder ist dies aber nicht der einzige Produktionseinsatz in dieser Zeit.Neben «Genial daneben» produziert RTLZWEI auch vier Folgen der Sendung, die Balder einst ebenfalls bei Sat.1 unter dem Titel «Richtig witzig!» präsentierte. Die neunteilige Staffel erreichte im Herbst 2018 durchschnittlich 0,73 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was mit ordentlichen 5,8 Prozent bei allen und guten 8,8 Prozent der Jüngeren einherging. Seither verzichtete Sat.1 aber auf das Format, das auf der österreichischen Puls4-Sendung «Sehr witzig!? – Der Witze Stammtisch» basiert. Bei «Genial witzig» begrüßt Hugo Egon Balder vier prominente Gäste, die in verschiedenen Runden ihre besten Witze aus verschiedenen Kategorien (unter anderem Witze über Beziehungen, Tiere oder Kneipenwitze) erzählen. Zuschauer haben vorab die Möglichkeit einen Witz vorab einzureichen. Dieser muss im Studio selbst präsentiert werden. Für die Performance winken 100 Euro.Die neuen Folgen von «Genial daneben» und «Genial witzig» sind für den Herbst und Winter 2023 bei RTLZWEI eingeplant. Möglicherweise bilden sie sogar ein neues Tandem am Donnerstagabend, nachdem das Zusammenspiel zwischen «Genial daneben» und «Promi Game Night» nicht gut funktionierte.