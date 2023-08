«The Franchise» wird zur Serie

US-Fernsehen

Oscar-Preisträger Sam Mendes wird beim Serienpiloten Regie führen.

HBO wird die Komödiezur Serie machen. Das gab Amy Gravitt, Executive Vice President, HBO Programming und Head of HBO & Max Comedy Series, bekannt. Himesh Patel und Aya Cash spielen neben den bereits angekündigten Darstellern Jessica Hynes, Billy Magnussen, Lolly Adefope, Darren Goldstein, Isaac Powell, Richard E. Grant und Daniel Brühl die Hauptrollen in der halbstündigen Comedy-Serie von Sam Mendes, Armando Iannucci und Jon Brown.Die Crew eines ungeliebten Franchise-Films kämpft um ihren Platz in einem wilden und widerspenstigen Filmuniversum. «The Franchise» wirft ein Licht auf das geheime Chaos in der Welt der Superheldenfilme und stellt die Frage: Wie genau wird die Kinowurst gemacht? Denn jeder Fuck-up hat eine Ursprungsgeschichte.Amy Gravitt, Executive Vice President, HBO Programming, Head of HBO & Max Comedy Series: "Mit einem Fingerspitzengefühl, wie es nur er hat, hat Sam die Romantik und die Realität des heutigen Filmemachens brillant eingefangen. Jon ist großartig darin, Welten zu erschaffen, die wir bereits zu kennen glauben. Zusammen mit Armando haben sie ein wirklich urkomisches Komödienensemble geschaffen. Ich kann es kaum erwarten, mehr zu sehen."Zur Stammbesetzung der Serie gehören Himesh Patel als Daniel, Aya Cash als Anita, Jessica Hynes als Steph, Billy Magnussen als Adam, Lolly Adefope als Dag, Darren Goldstein als Pat und Isaac Powell als Bryson. Richard E. Grant als Peter und Daniel Brühl als Eric treten als Gastdarsteller auf.