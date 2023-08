14. Staffel von «MasterChef» kommt

US-Fernsehen

Die Show mit Gordon Ramsay feierte auch die 250. Ausgabe.

FOX hat seine erfolgreiche Kochwettbewerbsseriefür eine 14. Staffel verlängert. Der preisgekrönte Koch und ausführende Produzent Gordon Ramsay kehrt als Gastgeber und Juror an der Seite des gefeierten Kochs Aarón Sánchez und des bekannten Gastronomen Joe Bastianich zurück. Guinness World Record-Buch hat die Sendung zum "erfolgreichsten Kochfernsehformat" gekürte Format wurde bereits in mehr als 60 Ländern ausgestrahlt."«MasterChef» ist ein beliebtes Standbein der Marke FOX. Die beeindruckende Leistung in diesem Sommer und die 250. Folge am Donnerstagabend sind ein Beweis für die Stärke, die Auszeichnung und die Langlebigkeit dieser ganz besonderen Show", sagte Allison Wallach, President, Unscripted Programming, von FOX Entertainment. "Unser unglaublicher Partner Gordon Ramsay, zusammen mit Aarón Sánchez, Joe Bastianich und Endemol Shine North America, machen MasterChef weiterhin zu dem großen Erfolg, der es ist, und wir sind stolz darauf, es für die 14. Staffel zu verlängern.In diesem Sommer erreicht «MasterChef» durchschnittlich 3,1 Millionen Gesamtzuschauer in der Live- und Sieben-Tage-Metrik und ist damit die Nummer eins der Unterhaltungssendungen am Mittwoch in der Schlüsselgruppe der Erwachsenen 18-49. «MasterChef» ist außerdem die beliebteste Kochsendung des Sommers 2023 sowohl bei den Erwachsenen 18-49 als auch bei den Gesamtzuschauern im Fernsehen und im Kabel.In der 13. Staffel von «MasterChef: United Tastes of America» beurteilen Gordon Ramsay, Aarón Sánchez und Joe Bastianich den ultimativen Kochwettbewerb, bei dem die besten Köche aus vier Teilen Amerikas (Westen, Nordosten, Mittlerer Westen und Süden) um ihre Region kämpfen. Die Hobbyköche mussten sich einer Vielzahl von Kochprüfungen stellen, darunter eine State Fair Challenge, eine Reihe von kultigen Mystery Box Challenges, das Kochen eines Gerichts im Dodger Stadium und das bei den Fans beliebte Tag Team Event, bei dem sie ein Drei-Gänge-Menü in Michelin-Sterne-Qualität zubereiten müssen.