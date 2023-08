Laura Jarett übernimmt «Today»

US-Fernsehen

Die Moderatorin darf ab sofort Co-Moderatorin des Formats werden.

Laura Jarrett wurde zur Co-Moderatorin der NBC-News-Sendungam Samstag ernannt. Jarrett wird ihre neue Rolle am Samstag, 9. September, an der Seite von Co-Moderator Peter Alexander antreten. «Saturday Today» wird von seinem derzeitigen Standort in Washington D.C. ins Studio 1A in New York City zurückkehren. Jarrett wird ihre Rolle als NBC News Senior Legal Correspondent und Alexander seine Rolle als Chefkorrespondent für das Weiße Haus beibehalten."In den ersten Monaten ihrer Tätigkeit bei NBC News hat sich Laura durch ihre unermüdliche Berichterstattung, ihre scharfen juristischen Einsichten und ihre überzeugende Erzählweise schnell einen Namen gemacht", sagte Libby Leist, Executive Vice President von TODAY und Lifestyle. "Sie ist nicht nur eine großartige Journalistin, sondern auch eine wunderbare Kollegin. Wir können es kaum erwarten, sie offiziell bei «Saturday TODAY» willkommen zu heißen."Jarrett kam im Januar 2023 zu NBC News, wo sie über das Justizministerium und den Obersten Gerichtshof berichtet, aber auch Analysen zu Rechtsfragen, Strafverfolgung und wichtigen Nachrichten liefert. Sie hat über Fälle berichtet, die die Nation in Atem hielten, darunter der Alex Murdaugh-Prozess und die College-Morde in Idaho. Jarrett tritt auf den wichtigsten Plattformen der NBCU News Group auf, darunter «Today», «NBC Nightly News» mit Lester Holt und «Meet the Press».