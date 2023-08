Blockbuster-Battle

In diesem Battle liefern sich Dominic Toretto und Brian O'Connor ein heißes Rennen gegen einen Hund mit übernatürlichen Kräften. Oder sichert sich am Ende ein Hase den Sieg?

(RTL, 20:15 Uhr)Nachdem Dominic Toretto und Brian O'Connor in Rio de Janeiro großes Chaos angerichtet haben, flüchten sie in ebenfalls sonnige, aber durchaus behaglichere Gefilde: Gemeinsam mit ihren Familien leben sie nun auf den Kanaren. Nach einem erfolgreichen Raub in Rio hat das Team finanziell ausgesorgt und kann den frühen Ruhestand genießen. Einziger Wermutstropfen: Sie können nie mehr in ihre Heimat zurückkehren, da dort der ambitionierte FBI-Agent Hobbs auf sie wartet. Doch dann ändert sich die Lage plötzlich, denn Hobbs ist längst mit einem neuen Fall beschäftigt. Er will eine Bande gefährlicher, geldgieriger Fahrer aufstöbern, deren Boss Hilfe von einer alten Bekannten bekommt: Doms totgeglaubte Freundin Letty ist an den neuesten Überfällen beteiligt. Hobbs macht den Dieben im Ruhestand einen Vorschlag: Wenn es ihnen gelingt, den Gangster Shaw zu fassen, werden ihnen alle Straftaten vergeben, was bedeuten würde, dass sie wieder in die USA zurückkehren könnten. Dom und sein Team willigen ein, denn nun gilt es vor allem, Letty wieder auf die richtige Seite zu bringen. Das Fazit der Quotenmeter-Kritik lautete : „«Fast & Furious 6» ist vollkommen sinnfreie Actionunterhaltung, die besonders dann Spaß macht, wenn man sein Gehirn ausgeschaltet hat. Die krachenden Stunts und hervorragenden Impressionen zeigen wieder einmal, dass Justin Lin der richtige Mann für spektakuläre Szenen ist. Als Geschichtenerzähler dagegen kann man ihn und seinen Kollegen Chris Morgen getrost vergessen. Aber etwas anderes hätte in dieser Filmreihe sicherlich sowieso niemand erwartet.“The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDb User Rating: 7(Disney Channel, 20:15 Uhr)Der kleine Hund Bolt ist der Star einer TV-Serie über einen Vierbeiner mit übernatürlichen Kräften, der es mit den größten Bösewichten der Welt aufnimmt. Blöd nur, dass das keiner Bolt gesagt hat: Er ist überzeugt, tatsächlich ein Superheld zu sein und sein Frauchen beschützen zu müssen. Als sie in der Serie entführt wird, bricht Bolt aus und landet in New York. Eine streunende Katze und ein fernsehsüchtiger Hamster, der Bolts Serie liebt, schlagen sich auf seine Seite und begeben sich mit ihm auf einen Trip durch die USA.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 7IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Oscarprämiertes Meisterwerk der Satire von und mit Taika Waititi: In Zeiten des Zweiten Weltkriegs wächst Johannes, genannt Jojo, in der Hitlerjugend auf. Er versucht, dazuzugehören und die Ideologien der Nazis zu verstehen. Dabei hilft ihm sein imaginärer Freund Adolf Hitler, der ihm mit mehr oder minder sinnvollen Ratschlägen zur Seite steht. Was Jojo nicht ahnt: Seine Mutter versteckt in ihrem Haus ein jüdisches Mädchen und riskiert damit ihr Leben. Quotenmeter titelte in seiner Kino-Kritik vor zwei Jahren : „Der Regisseur und Autor Taika Waititi gibt in «Jojo Rabbit» Intoleranz der Lächerlichkeit preis und weist dennoch deutlich auf die erschreckenden Folgen hasserfüllter Weltanschauungen hin.“The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 8