Maxx bringt «Die Gaming Late Night» zurück

Hauke van Göns, Paul Luca Fischer und Lea Herfurtner moderieren ab 29. August 2023.

Im Anschluss an den Dienstags-Comedy-Block von ProSieben Maxx sendet die Fernsehstation die neuen Ausgaben von. Die Verantwortlichen des Fernsehsenders haben insgesamt 17 neue Folgen bestellt, die von Hauke van Göns, Paul Luca Fischer und Lea Herfurtner präsentiert werden.esports.com sieht diese Show als Meilenstein, weil man mit der Sendung Gaming, eSports und alle Themen rund um die Streaming-Welt zusammen bringt. Selbstironie darf auch nicht fehlen. Das Format startete einst am Mittwoch um 23.55 Uhr. Im Frühjahr startete die Late-Night-Show, die recht schnell eine breite Zuschauerbasis bekam. Auch weiterhin sind die Folgen um 22.55 Uhr zu sehen, ehe am Donnerstag die Wiederholung kurz vor Mitternacht ansteht.In der Nacht auf den 31. August wiederholt ProSieben Maxx auch die Dokumentationmit der Folge „Eine Branche im Boom“: Bereits Ende der 90er Jahre werden die ersten Esports-Events im südkoreanischen Fernsehen übertragen. Von dort aus erobert das Phänomen die ganze Welt und bringt mittlerweile Einnahmen in Milliardenhöhe. Durch die Möglichkeiten des Live-Streamings steigen immer mehr Menschen in das lukrative Geschäft ein und vor allem junge Leute wünschen sich eine Karriere im Online-Gaming.