«Toxic Town» in Entwicklung

England

Netflix hat Autor Jack Thorne grünes Licht gegeben.

Introducing the cast of Toxic Town, a four part limited series from writer Jack Thorne based on the real-life story of the Corby poisonings. pic.twitter.com/sroITAlVmC — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) August 10, 2023

ist eine vierteilige limitierte Serie von Broke & Bones, die auf der wahren Geschichte der Corby-Vergiftungen basiert. In der Serie des mehrfach ausgezeichneten Autors Jack Thorne spielen Jodie Whittaker («Doctor Who», «Broadchurch»), Robert Carlyle («The Full Monty», «Trainspotting»), Aimee Lou Wood («Sex Education», «Living»), Rory Kinnear («The Diplomat», «James Bond») und Brendan Coyle ( «Downton Abbey» ► , «Spotless»). Die Serie soll noch in diesem Monat in Produktion gehen.Die Vergiftungen in Corby waren einer der größten Umweltskandale in Großbritannien. «Toxic Town» ist eine Geschichte über Gemeinschaft, in deren Mittelpunkt drei Mütter stehen, die einen David- und Goliath-Kampf um Gerechtigkeit führen. Indem sie die Jahre ihres Kampfes zurückverfolgen, kommt eine schreckliche Wahrheit an die Oberfläche – eine Wahrheit der schreienden Ungerechtigkeit.Jack Thorne: "Der Corby-Giftmüll-Fall ist einer jener Momente in der Geschichte, die prägend sind. Er hat gezeigt, dass wir in der Lage sind, unsere Augen und Ohren vor der Sicherheit unserer Bürger zu verschließen. Er hat auch gezeigt, auf welch bemerkenswerte Weise die Menschen für das Richtige kämpfen werden. «Toxic Town» erzählt die Geschichte dieser lustigen, mutigen und unglaublichen Frauen und wie sie für ihre Kinder gekämpft haben. Es war ein echtes Privileg, mit Annabel, Minkie, Delyth und der gesamten Broke & Bones-Familie an dieser unglaublichen Geschichte zu arbeiten, und wir sind Netflix sehr dankbar, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, sie zu erzählen."Die ausführende Produzentin Annabel Jones äußerte sich: "Wir sind begeistert, dass wir mit dem äußerst talentierten Jack Thorne zusammenarbeiten können. Er ist die Stimme dieser Generation und bringt eine Intelligenz, eine Intensität und ein Einfühlungsvermögen in die menschliche Geschichte hinter diesem bahnbrechenden Fall. Jack erforscht auf einfühlsame Weise das Zusammenspiel zwischen dem Wunsch einer lokalen Gemeinschaft nach wirtschaftlichem Wohlstand und den ökologischen und menschlichen Kosten. Eine Geschichte, die heute so aktuell ist wie damals."