Quotencheck

Die von Max Uthoff und Claus von Wagner präsentierte Show war am späten Dienstagabend nicht immer ein Erfolg.

Im Oktober 2022 ging «Die Anstalt» wieder beim Zweiten Deutschen Fernsehen auf Sendung. In „Der Strommarkt“ beschäftigte sich Claus von Wagner und Max Uthoff mit ihren Gästen Sonja Kling und Abdelkarim über das Thema der Strommarktliberalisierung und Stromnetzbetreiber. 1,77 Millionen Menschen wollten nach dem «heute journal», das Thema sehen, das 9,6 Prozent Marktanteil brachte. Beim jungen Publikum war die Sendung mit 8,4 Prozent hingegen ein Erfolg.Knapp 40 Tage später lud man sich Enissa Amani und Negah Amiri ein, da man sich mit dem Iran beschäftigte. Das brisante Thema um die Frauenrechte in dem Land sahen 1,82 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, doch es gehörten nur 0,40 Millionen zu den 14- bis 49-Jährigen. Während das Gesamtpublikum nur 9,4 Prozent Marktanteil brachte, holte die Sendung tolle 8,2 Prozent bei den jungen Menschen. Am 20. Dezember 2022 kam die Inklusions-Sendung auf 1,76 Millionen und 8,8 Prozent. Das war in diesem Jahr das niedrigste Ergebnis mit nur 0,29 Millionen jungen Leuten und 6,6 Prozent.Am 14. März beschäftigte man sich mit dem deutschen Polizeiweisen. Unter anderem gehörten Nektarious Vlachopoulos, Sonja Kling und Samira El Ouassil zu den Gästen, die 1,80 Millionen Zuschauer und zehn Prozent Marktanteil mitbrachten. Mit 0,34 Millionen jungen Menschen fuhr man tolle 9,2 Prozent Marktanteil ein. Einen Monat später beschäftigen sich die Autoren mit dem Bundesverkehrsministerium und der Maut: 1,94 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sprechen eine klare Sprache, der Marktanteil wurde auf 10,1 Prozent beziffert. 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen besorgten nur 7,6 Prozent Marktanteil.Zum Thema Steuerhinterziehung und Geldwäsche stellte man unter anderem den Oligarchen Usmanov bloß, der mit zahlreichen Tricks immer wieder die Europäer austricksen konnte. Claus von Wagner und Max Uthoff luden diese Mal Maike Kühl, Sarah Bosetti und Moritz Neumeier ein, die 1,78 Millionen Zuschauer hatten. Der Marktanteil belief sich auf 9,9 Prozent bei allen sowie 7,4 Prozent beim jungen Publikum. Unter dem Motto „TV Normal“ ging es um Wärmepumpen, Ernährung und Gendern. 1,53 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die Sendung, die für 9,4 Prozent Marktanteil stand. 0,34 Millionen junge Menschen sorgten für einen Marktanteil von 9,4 Prozent.Mit schwierigen Themen ist «Die Anstalt» nicht unbedingt ein Blockbuster in Sachen Unterhaltung. Dennoch durfte man sich über durchschnittlich 1,77 Millionen Menschen freuen, die am Informationsdienstag, der ohnehin immer recht mau läuft, einschalten und 9,6 Prozent Marktanteil mitbrachten. Bei den 14- bis 49-Jährigen generierte die aus den Bavaria Studios produzierte Show 0,34 Millionen und 8,1 Prozent.