Netflix kündigt «One Piece»-Screenings an

Vermischtes

Am 24. August 2023 geht die Reise in Los Angeles los, in Deutschland kommt die Premiere am 31. August.

Netflix kündigt zehn-Fan-Feiern und -Vorführungen auf der ganzen Welt an. Die Fan-Events beginnen am 24. August in den USA und werden in Frankreich, Indonesien, Japan, Italien, den Philippinen, Thailand, Deutschland, Brasilien und Mexiko fortgesetzt. Die Reise beginnt in Los Angeles am Santa Monica Pier am 24. August.24. August | Los Angeles, Vereinigte StaatenPirates on the Pier - Eine ONE PIECE Fan-FeierLos Angeles, KalifornienSanta Monica Pier29. August | Paris, FrankreichWeitere Informationen auf @netflixFR30. August | Jakarta, IndonesienAlle an Bord der Going MerryPantai Indah Kapuk, Jakarta30. August | Tokio, JapanTokio, JapanWeitere Informationen auf @NetflixJP30. August | Mailand, ItalienWür weitere Informationen auf @NetflixIT30. August | Metro Manila, PhilippinenGrand LineTaguig, Metro Manila, Philippinen31. August | Bangkok, ThailandBangkok, ThailandWeitere Informationen zu @NetflixTH31. August | DeutschlandVirtuelle Watch PartyMehr Infos bald auf @netflixde31. August | Rio De Janeiro, BrasilienCopacabana Beach - in der Nähe der Rettungsschwimmerstation #2Mehr Infos bald auf @netflixbrasil31. August | Mexiko Stadt, MexikoMéxico Fan FestMexiko-StadtFrontón Inclán@NetflixLATIn den Hauptrollen der Live-Action-Serie spielen Iñaki Godoy als Monkey D. Luffy, Mackenyu als Roronoa Zoro, Emily Rudd als Nami, Jacob Romero als Usopp und Taz Skylar als Sanji. «One Piece» ist ein Live-Action-Piratenabenteuer, das in Zusammenarbeit mit Shueisha entwickelt und von Tomorrow Studios und Netflix produziert wird. Matt Owens und Steven Maeda sind Drehbuchautoren, ausführende Produzenten und Showrunner. Eiichiro Oda, Marty Adelstein und Becky Clements sind ebenfalls ausführende Produzenten.Weitere Darsteller sind Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward, Chioma Umeala und Michael Dorman. Weitere Darsteller werden noch bekannt gegeben.