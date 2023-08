Konserven-«Bio-Check» punktet

Quotennews

Bei den jungen Menschen kann auch «akte.» am späten Abend punkten. Die «Focus TV Reportage» lief mittelmäßig.

Die Programmplaner des Fernsehsenders Sat.1 kramten das Specialaus dem Archiv. Die Sendung aus dem vergangenen Jahr sollte nach knapp neun Monaten schon wieder in der Primetime antreten. Die damalige Ausstrahlung war mit 0,66 Millionen Zuschauern schlecht, bei den Umworbenen fuhr man nur 5,9 Prozent Marktanteil ein.Nicht mehr Up-To-Date scheint die Wiederholung zu sein, denn laut Supermarktblog hat ALDI Süd eine neue Marke geschaffen und REWE holte die Marke bi good nach Deutschland . Bei Sat.1 fand die zweistündige Reportage dennoch bei 0,67 Millionen Menschen Anklang, die Unterföhringer Fernsehstation fuhr einen Marktanteil von mauen 3,2 Prozent ein. Bei den Umworbenen sorgte man dieses Mal für 0,27 Millionen, das bedeutete überdurchschnittliche 7,1 Prozent Marktanteil.Nach der kurzen-Pause kehrte Matthias Killing mit den Themen schlechte Hotelzimmer im Urlaub und Dreistigkeit in Hotels zurück. Die Produktion sahen sich 0,55 Millionen Menschen an, das sorgte für enttäuschende 3,5 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,20 Millionen Menschen erzielt, das sorgte für mittelmäßige 6,2 Prozent Marktanteil. „Endlich Urlaub – Hoteltrends im Test“ war das Thema der, die am 21. Juli 2022 Premiere feierte. Die erneute Ausstrahlung sicherte sich 0,33 Millionen Zuschauer und fand 3,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen fuhr man 0,12 Prozent Marktanteil ein, bei den Zuschauern wurden 5,5 Millionen gesichtet. Ab 00.20 Uhr wiederholte Sat.1 «Der Sat.1 Bio-Check!», der noch mal 3,6 Prozent bei den Umworbenen einfuhr.