«Der Heiratsmarkt» startet sehr schlecht

Bereits um 22.30 Uhr wurde der Bürgersteig bei ProSieben hochgeklappt, es liefen alte «Big Stories»-Ausgaben.

Am Donnerstagabend öffnete bei ProSieben , auf dem die Eltern einen Partner für den erwachsenen Nachwuchs suchen sollten. Unter anderem begleiteten die 22-jährige Juliette ihr 50-jähriger Papa und der 47-jährige Patenonkel Ali. Zusammen mit einem smarten Sunnyboy lebt sie für die Produktion in einem kleinen Resort auf die kroatischen Insel Hvar.Nur 0,40 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die Premiere, in der Annemarie Carpendale Singles miteinander verkuppelte. Der Auftakt erreichte einen Marktanteil von miesen 1,9 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern wurden von der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) leidglich 0,16 Millionen Zuschauer ausgewiesen, die für katastrophale 4,2 Prozent Marktanteil standen.Die Nachtwiederholung, die um 00.30 Uhr startete, sahen noch einmal 0,04 Millionen Zuschauer und verbuchte 1,8 Prozent bei den Werberelevanten. Zwischendurch sendete ProSieben : Die erste Folge zum Thema „Urban Maniacs“ verfolgten 0,13 Millionen Zuschauer, die 0,8 Prozent Marktanteil brachten. In der Zielgruppe wurden 0,07 Millionen verbucht, sodass man auf 2,0 Prozent kam. „Crazy Party People“ sahen 0,12 Millionen Zuschauer, das führte zu 1,2 Prozent. In der Zielgruppe standen 3,0 Prozent auf den Schirm, dies sorgten 60.000 Zuschauende.ProSieben erreichte am Donnerstag einen Tagesmarktanteil von 1,9 Prozent und musste sich unter anderem deutlich von RTLup (3,7%) und den dritten Programmen NDR (3,4%), SWR (2,9%) und MDR (2,1%). Bei den Umworbenen belegte man mit 4,9 Prozent den vorletzten Rang, nur RTLZWEI holte mit 4,1 Prozent einen schlechteren Wert unter den Vollprogrammen.