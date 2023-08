Quotenmeter im Fußball-Fieber

Quotenmeter.FM

Während der Weltmeisterschaft startet der DFB-Pokal. Und auch die Bundesliga steht schon in den Startlöchern.

In der vergangenen Woche haben sich die deutschen Nationalspielerinnen bei der FIFA-Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland bereits in der Vorrunde verabschiedet. Dennoch schalteten beim Top-Spiel wenige Tage später drei Millionen Menschen ein: Die Vereinigten Staaten von Amerika mussten gegen die Schwedinnen ran, die Europäer siegten in einem Elfmeterkrimi.Schon am Wochenende geht es mit einer halben Fußballweltmeisterschaft weiter, denn schließlich steht der DFB-Pokal an. Die erste Runde wird seit Freitag gespielt, am Samstag werden die Partien ab 13.00 Uhr angepfiffen. Veit-Luca Roth und Fabian Riedner sprechen über das Event, das sie leider nicht komplett sehen können.Apropos Fußball: Wie geht es eigentlich mit der Bundesliga weiter? Kann der FC Bayern München den zwölften Titel in Folge erreichen? Ebenfalls spannend ist die künftige Rechteausschreibung, denn die «Sportschau» könnte für Das Erste recht günstig werden. Schließlich hat RTL nicht vor, das Drittlizenz-Programm «Life» am Samstagvorabend vom Hofe zu jagen.