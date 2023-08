Paramount+ startet «One Night»

International

Die Fernsehserie ist zunächst nur in Australien zu sehen. «Doctor Who»-Star Jodie Whittaker spielt die Hauptrolle.

Das australische Paramount+ hat das Startdatum für das sechsteilige Originaldramabekannt gegeben. Die Serie von Easy Tiger und Motive Pictures handelt von Frauenfreundschaften, die einer unglaublichen emotionalen und existenziellen Belastung ausgesetzt sind. «One Night», das ab Freitag, dem 1. September, exklusiv auf Paramount+ ausgestrahlt wird, wurde von der preisgekrönten Emily Ballou («The Slap», «Taboo») entwickelt und geschrieben und von Catherine Millar («The Twelve», «The Secrets She Keeps») und Lisa Matthews («Doctor Doctor», «The PM's Daughter») inszeniert. Eine deutsche Ausstrahlung ist noch nicht angekündigt.«One Night» ist die Geschichte dreier Frauen, deren Bindung durch die traumatischen Ereignisse einer einzigen Nacht vor 20 Jahren fast zerstört wurde. Seitdem hegt Simone (Nicole da Silva) die heimliche Hoffnung, Schriftstellerin zu werden, doch die meisten ihrer wahllosen Versuche sind in der untersten Schublade gelandet. Jetzt, im Alter von 40 Jahren, hat sie endlich die eine Geschichte geschrieben, die ihr nicht mehr aus dem Kopf ging, und ihr Debütmanuskript wurde über Nacht zu einem unerwarteten Erfolg. Doch schon bald wird klar, dass die erschütternde Geschichte, die das Buch erzählt, nicht nur ihr gehört. Im Mittelpunkt von Simones Roman steht eine Tragödie, die auch Tess (Jodie Whittaker) und Hat (Yael Stone), ihren beiden besten Freundinnen aus der Kindheit, widerfahren ist.Jodie Whittaker («Doctor Who», «Broadchurch»), Nicole da Silva («Doctor Doctor», «Wentworth») und Yael Stone («Orange is the New Black») führen ein Ensemble an, zu dem auch Kat Stewart («Five Bedrooms», «Offspring»), George Mason («The Power of the Dog»), Erroll Shand («Underbelly: Land of the Long Green Cloud»), Noni Hazlehurst («A Place To Call Home», «Fires»), Tina Bursill («Doctor Doctor»), William Zappa («The Dry», «Miss Fisher & the Crypt of Tears»), Damien Strouthos («The Twelve») und Jillian Nguyen («Barons»).