«Heiter bis tödlich»-Ablösung steht an

TV-News

Der Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions wechselt die Krimireihe am Donnerstag einmal mehr.

Bis zum Donnerstag, den 24. August, ist nochim Programm von Sat.1 Emotions zu sehen. Die Krimiserie wurde im Jahr 2014 von Nordfilm und Studio Hamburg Serienwerft entwickelt, Sönke Möhring, Tim Seyfi und Anna Gisebach hatten die Hauptrollen.Eine Woche später steht die Wiederaufführung vonauf denm Plan. Sat.1 Emotions versendet die 16 Episoden in Doppelprogrammierung. Die ehemalige Vorabendserie spielt im Münsterland in Westfalen. Die Serie mit Martin Lindow und Ride Schmid entstand in den Jahren 2011 und 2012.In «Henker und Richter» lässt sich die ehrgeizige Staatsanwältin Saskia Henker aus dem geschäftigen Düsseldorf in das kleine Städtchen Büdringhausen versetzen. Sie will dort einen beruflichen Neuanfang wagen und sich zudem um ihre resolute Großmutter Hedwig kümmern. Dabei macht Saskia allerdings schnell die Erfahrung, dass Ermittlungen auf dem Land etwas anders ablaufen als in der Großstadt – und überhebliche Rechtsanwälte und voreingenommene Dorfpolizisten ihr die Arbeit nicht gerade vereinfachen.