Tuberides  Wasserrutschen-Tester unterwegs in Deutschland und auf der ganzen Welt

YouTuber

In inzwischen über 4000 Videos haben Julian und Luca Tschech seit 2009 zahlreiche Wasserrutschen getestet.

Zwei Brüder aus Deutschland haben einen etwas ungewöhnlichen Job für sich entdeckt: Sie sind Wasserrutschen-Tester. Und mit den Videos, in welchen sie zahlreiche Rutschen in Deutschland aber auch vielen anderen Ländern herunterjagen, sind unheimlich beliebt geworden. Der offizielle Kanal der beiden zählt heute 1,2 Millionen Abonnenten und das erfolgreichste Video landete sogar bei 160 Millionen Aufrufen.Julian und Luca Tschech sind zwei Brüder aus Velbert in der Nähe von Essen im Ruhrpott. Luca wurde 1998 geboren und war somit noch Schüler, als die beiden ihre Reise als Rutschentester starteten. Julian, welcher 1992 zur Welt kam, studierte Wirtschaftswissenschaften an der Ruhr-Universität in Bochum, als die beiden so richtig durchstarteten. Doch bereits zuvor als Kinder waren die beiden große Fans von Schwimmbädern, Wasserparks und vor allem den unterschiedlichsten Wasserrutschen. Als sie im Sommer 2009 auf einem Flohmarkt eine wasserdichte Hülle für ihre Kamera fanden, setzten sie schnell die Idee in die Tat um, sich während des Rutschens zu Filmen. Im gleichen Jahr gründeten sie somit den Kanal „Tuberides“ und luden die ersten Clips auf YouTube hoch. Das erste Video ist ein nur 18-sekündiger Clip von der Freifallrutsche aus dem Tikibad in Duinrell in den Niederlanden. Auch wenn die Qualität damals bei Weitem noch nicht mit den heutigen Videos zu vergleichen war, erhielt der Kanal schnell Aufmerksamkeit und zahlreiche Klicks.Schon bald war keine Rutsche mehr vor den beiden Brüdern sicher. Sie reisten mehrfach durch ganz Deutschland und setzten es sich zum Ziel, jede Rutsche auszuprobieren. Das Projekt wurde immer größer und mit der Zeit kamen auch Reisen in andere Länder hinzu, um die dortigen Highlights zu testen. Inzwischen bereisten sie mehr als 30 Länder, darunter auch die USA, Australien, die Bahamas, die Vereinigten Arabischen Emirate, Thailand oder Singapur auf der Suche nach den besten Rutschen der Welt. Inzwischen finden sich auf dem Kanal weit über 4000 Videos, wobei jeden Tag weitere Videos hinzukommen. Die meisten Clips sind nur wenige Minuten kurz und zeigen die Fahrt auf einer Rutsche. Es gibt aber auch längere Videos, in welchem beispielsweise alle Rutschen eines Wasserparks zu finden sind. Mit inzwischen mehr als 160 Millionen Aufrufen schaffte es ein Video über die Trichterrutsche „Quasar 10-14“ im Galaxy der Therme Bucuresti in Bukarest ganz nach oben in der Liste der gefragtesten Clips. Mit 135 Millionen Aufrufen folgt die AquaLoop in Moravske Toplice, Slowenien, welche im Jahr 2008 die erste Loopingrutsche der Welt war.Das Projekt der beiden Brüder geht aber inzwischen weit über den YouTube-Kanal hinaus. Sie gründeten auch eine entsprechende Webseite, auf welcher die Videos aufrufbar sind. Daneben lassen sich dort aber auch noch ausführliche Berichte zu verschiedenen Bädern in Deutschland und auf der ganzen Welt finden. In Form von Fotoberichten erfährt man hier alles über das Bad, wird über die Ausstattung informiert, kann die Videos zu den einzelnen Rutschen aufrufen und sieht die Bewertung der Brüder anhand einer Note. In Betracht gezogen werden hierfür Aspekte wie die Gestaltung, die Größe, die Angebotsvielfalt, die Hygiene, die Temperatur, die Rutschen, die Umkleiden, das Personal und der Eintrittspreis. Daraus entsteht schließlich eine Gesamtbewertung. Zudem können User dort Kommentare hinterlassen. Außerdem betreiben die beiden einen eigenen Online-Shop, in welchem beispielsweise T-Shirts oder Hoodies mit Aufschriften wie „Take me tot he water park“, „Slideaholic“ oder „Tuberides“ zu finden sind. Passend zum Thema dürfen natürlich auch Handtücher nicht fehlen.