Super RTL feiert 50 Jahre Hello Kitty mit neuer Animationsserie

«Hello Kitty: Super Style!» feiert im September deutsche Free-TV-Premiere und steht vorab unter anderem bei RTL+ auf Abruf bereit.

Bereits im Januar hatte Super RTL angekündigt, dass man die CGI-animierte Serieanlässlich des 50. Geburtstages der Zeichentrick-Figur ins Programm nehmen werde. Nun hat der Kindersender einen Ausstrahlungstermin gefunden und zeigt ab Montag, den 4. September, immer werktags jeweils eine Doppelfolge ab 8:00 Uhr. Bereits ab Freitag, 18. August, stehen die ersten Episoden auf toggo.de, in der Toggo App und auf RTL+ zum Streamen bereit.Bei der Vorschulserie stehen Teamwork und Freundschaft im Mittelpunkt. Die Geschichten spielen in Cherry Town, der Heimat von Hello Kitty. Gemeinsam mit Flughörnchen Haroshee hilft sie den Bewohnern der Stadt und meistert jedes Abenteuer. Ob als Entdeckerin, Köchin oder Sängerin: Hello Kitty schlüpft nach Bedarf in allerhand verschiedene Rollen – ganz ohne Superkraft, aber mit Selbstbewusstsein und Optimismus.In der ersten Episode „Zeit zu Rollen“ geht es sportlich zu: In Cherry Town findet eine Boogie-Woogie-Rollschuh-Party statt. Hello Kitty ist ganz aufgeregt, aber ihr Freund Zonty kann sich nicht so richtig freuen: Er kann leider überhaupt nicht Rollschuh fahren. Kitty hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihm das Rollschuhfahren bis zum Abend beizubringen.Am selben Tag zeigt Super RTL auch weitere Serieninhalte in deutscher Erstausstrahlung. So starten um 8:30 Uhr neue Ausgaben von, die in Doppelfolgen bis 9:00 Uhr gezeigt werden. Danach geht es mit– ebenfalls in Doppelfolgen – weiter. Am Mittag kommt es dann zum Debüt der Barbie-Animationsserie Quotenmeter berichtete ).