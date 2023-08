«Party Down» kommt zu ProSieben Fun

US-Fernsehen

Die Pay-TV-Station wiederholt die zehnteilige Fernsehserie, die 2023 von Starz wiederbelebt wurde.

Am Mittwoch, den 30. August, startet um 20.15 Uhr die Wiederholung der zehnteiligen Fernsehserie, die ProSieben Fun in Doppelfolgen zeigt. Die Serie ist mit Adam Scott, Ken Marino und Ryan Hansen besetzt, Regie führte im Jahr 2009 Fred Savage. Starz setzte zwei Staffeln um, zwölf Jahre nach dem vorläufigen Ende gab es eine dritte Staffel.Sie sind Drehbuchautoren, Schauspieler, Musiker und vor allem erfolglos. Weil sie sich in Los Angeles bisher noch keine Karriere aufbauen konnten, überbrücken sechs Kollegen die Zeit, indem sie für ein Catering-Unternehmen namens „Party Down" arbeiten. Henry, Ron, Kyle und die anderen glauben fest daran, dadurch ihren beruflichen Zielen näherzukommen.Das passiert in der ersten Folge: Ron gibt sein Bestes, um das Team der Catering-Firma "Party Down" zu motivieren. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn jeder einzelne seiner Kollegen träumt von einer ganz anderen Karriere: Die meisten wollen in der Unterhaltungsindustrie Fuß fassen. Bis dahin müssen sich die erfolglosen Schauspieler und Musiker allerdings mit Häppchen und schwierigen Kunden herumschlagen. Unterstützung erhalten sie von dem ehemaligen "Party Down"-Mitarbeiter Henry.