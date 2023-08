Mäßiges Promi Special von «Top Dog Germany»

Quotennews

Seit Ende Juni flimmert «Top Dog Germany» wieder bei RTL über den Äther. Nach gut zwei Monaten war dann wohl Zeit für ein «Promi Special».

Bisher konnte der Köln-Sender RTL mit der Performance vonrecht zufrieden sein. Mit 1,55 und 1,63 Millionen Zuschauern im Gesamten liefen die ersten beiden Wochen sehr vielversprechend, das Interesse flachte zwar in den folgenden Wochen etwas ab, landete jedoch nie unter 1,31 Millionen Zuschauern. Den Bestwert markierte sogar erst kürzlich die Show vom 04. August, als 1,69 Millionen Zuschauern dabei waren, dies war jedoch bereits ein «Best of». Die Zielgruppe war recht konstant knapp unter 0,5 Millionen Umworbenen anzusiedeln, bis auf eine Platzierung (28. Juli) holte jede Show einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe.Nach dem angesprochenen und sehr erfolgreichen «Best of» schickte RTL gestern schlussendlichüber den Äther. Mit dabei die volle Klaviatur der RTL-Bekanntheiten: Martin Semmelrogge, Meltem Kaptan, Anouschka Renzi, Jo Weil, Evi Sachenbacher-Stehle und natürlich unter anderem Evelyn Burdecki. Es galt mitsamt Vierbeiner einen vorgegebenen Parcours zu begehen, jedes erreichte Hindernis gibt 250 Euro, dem Sieger winken zudem 10.000 Euro - alles, wie es sich für ein Promi Special gehört, selbstverständlich für einen guten Zweck. Bei den Zuschauern kommt das Ganze eher mäßig an. Im Gesamten verfolgten die abendfüllende Show 1,35 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 6,9 Prozent.Die Zielgruppe zeigte sich gleichermaßen ebenfalls eher schwächer, mit 0,32 Millionen Umworbenen verfolgten 8,7 Prozent des Marktes die Hunde-Show. Im Primetime-Vergleich der privaten Sender markiert RTL mit diesen Zahlen dennoch die besten Werte in beiden Zuschauerkategorien - im internen Vergleich der Show wirkt der Abend jedoch schlicht nicht glänzend. Im Anschluss verweilten noch 0,77 Millionen Zuschauer und 0,20 Millionen Werberelevante für. Die Marktanteile lagen damit am späten Abend bei 5,9 und 7,9 Prozent.