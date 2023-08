«NFL Sideline» startet

TV-News

Ab Mitte September 2023 stimmt der Spartensender am Freitag auf das Football-Wochenende ein.

Harte "Hits", unglaubliche Pässe, faszinierende Läufe und jede Menge Spektakel nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz:wirft jeden Freitag einen Blick auf die größte Sportliga der Welt. Das Football-Magazin bietet die ideale Einstimmung auf die aktuelle NFL-Gameweek mit ausführlichen Analysen und Highlights der vergangenen Spiele sowie Vorschauen auf die Partien des Wochenendes.Startschuss fällt am 8. September 2023 bei Nitro, das neue Magazin ist wöchentlich zu sehen und umfasst eine Stunde Sendezeit. Die Saison startet offiziell am 7. September 2023. Hierzulande hat DAZN die Liverechte an den Nachtspielen. In den USA wird der Auftakt bei NBC und seinem Streamingdienst Peacock gezeigt.13 Partien sind für den Sonntag, den 10. September 2023, vorgesehen. Die Spiele um 13.00 Uhr und 16.25 Uhr werden bei CBS, Paramount+ und FOX ausgestrahlt, NBC und Peacock zeigen das 20.20 Uhr-Game. Welche Spiele sich RTL sichert, ist noch nicht bekannt.