«Das Elefantenkrankenhaus» geht weiter

TV-News

Anfang September strahlt Geo Television die zweite Staffel aus.

Am Dienstag, den 5. September, kehrt die britische Doku-Reality «The Elephant Hospital» mit insgesamt vier neuen Geschichten zurück zu Geo Television. Vor der Kamera sind wieder Paul O’Donoghue, Katherine Connor und Dr. Tipp zu sehen. Eva Michaelis spricht fürden deutschen Kommentar.Das Tierärzteteam unterzieht einen Elefanten einer Endoskopie, um den Fortschritt seiner Krebsbehandlung zu überprüfen, Paul O' Donoghue hilft einem Elefanten, der mit chronischem Durchfall in die Notaufnahme kommt, und Kat findet heraus, warum sich einige Bullen in der Herde aggressiver verhalten.Die Fernsehsendung ist eine Produktion von Maverick Television und der Motion Content Group, die Doku-Reihe wird von Channel 5 bestellt. Die erste Episode war erstmals im September 2020 zu sehen und wurde unter anderem nach Schweden und Südafrika verkauft. Die neue Staffel stammt aus dem vergangenen Jahr.